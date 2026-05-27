Unfälle: Kind stirbt nach Unfall in Dinslaken

1 Eines der Kinder starb nach einem schweren Unfall im Krankenhaus. Foto: Fabian Strauch/dpa Nach einem Zusammenprall mit einem Auto in der Nähe einer Schule in Dinslaken (NRW) ist ein 12-jähriges Kind an seinen Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.







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Dinslaken - Nach einem Zusammenprall mit einem Auto in der Nähe einer Schule in Dinslaken (NRW) ist ein 12-jähriges Kind an seinen Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Autofahrerin war in der Stadt im Kreis Wesel mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte drei Kinder angefahren.