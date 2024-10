Unter Alkoholeinfluss hat ein 48-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in Schwenningen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei kam dem Mann erst später auf die Spur.

Mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschaden hat am Dienstagabend ein alkoholisierter Autofahrer in Schwenningen verursacht.

Der 48-jährige Fiat-Fahrer bog laut Polizeibericht gegen 22 Uhr aus der Metzgergasse nach rechts - entgegen der Fahrtrichtung - auf die Marktstraße ab und stieß dort mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia eines 20-Jährigen zusammen.

Durch den seitlichen Aufprall gegen den Skoda wurde der Fiat abgewiesen und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Dabei entstand an einem Audi und einem Mercedes jeweils an der rechten Seiten Sachschaden.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der 48-Jährige jedoch weiter. Einige Zeit später wurde sein beschädigtes Auto in der Metzgergasse entdeckt, außerdem stellte die Polizei fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test erbrachte Gewissheit in Höhe von über einem Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei ein.