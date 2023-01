Unfälle in Schramberg

Schramberg - Nicht nur ein aufmerksamer Leser kratzte sich hier am Kopf: Wie kann es sein, dass zwei Autofahrer binnen weniger Wochen die Fußgängertreppe von der Oberndorfer Straße in die Steige hinunterfuhren? Eine mögliche Erklärung: Navis haben die Autofahrer so geleitet.

"Biegen Sie links ab"

Ein Test deckt Folgendes auf: Gibt man am Rathaus die "Steige 9" als Ziel ein – so lotst einen das Navi logischerweise auf die Oberndorfer Straße. Auf der Höhe der früheren "Schmiede" bei der Treppe heißt es jedoch: "Biegen Sie links ab". Ob das den beiden nicht ortskundigen Autofahrern so ging, die im August und Oktober 2022 auf der Treppe gelandet sind, ist nicht bekannt – einer davon hatte angegeben, dass ihm das Malheur beim Ansteuern eines Parkplatzes passierte.

Verantwortung liegt beim Fahrer

"Die Verantwortung hat immer noch der Fahrzeugführer", sagt Polizeipressesprecher Uwe Vincon. Solche Fehler gebe es aber immer wieder mal, die Technik sei nicht zu 100 Prozent ausgereift. 40-Tonner fahren so über schmale, enge Sträßchen und stecken fest – oder sie landen in Sackgassen, wo sie weder vor- noch rückwärts kommen, gibt Vincon ein anderes Beispiel.