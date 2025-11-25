Unfälle in Rheinfelden: Kein „Wildwest“ mehr mit E-Scootern

Unfälle mit E-Scooter-Fahrern und die damit zusammenhängende Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nehmen zu. Das Thema treibt den Stadtteilbeirat Kernstadt in Rheinfelden um.
Dass die aktuellen Zustände der Verwaltung missfallen, bestätigte in der Sitzung auch der Leiter des Ordnungsamtes, Dominic Rago. Er sprach von einer Gesetzeslücke im Hinblick auf die derzeit geltenden Regelungen für das Fahren von E-Scootern. So brauche man zum Fahren weder Lizenz noch müsse ein Helm getragen werden, bemängelte Rago. Oftmals verfügten die Scooter auch nicht über die technische Ausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb Voraussetzung seien. Auch eine allgemeine Betriebserlaubnis oder eine Einzelbetriebserlaubnis sowie eine gültige Versicherungsplakette würden häufig fehlen.