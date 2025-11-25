Unfälle in Rheinfelden: Kein „Wildwest“ mehr mit E-Scootern

Unfälle mit E-Scooter-Fahrern und die damit zusammenhängende Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nehmen zu. Das Thema treibt den Stadtteilbeirat Kernstadt in Rheinfelden um.

Dass die aktuellen Zustände der Verwaltung missfallen, bestätigte in der Sitzung auch der Leiter des Ordnungsamtes, Dominic Rago. Er sprach von einer Gesetzeslücke im Hinblick auf die derzeit geltenden Regelungen für das Fahren von E-Scootern. So brauche man zum Fahren weder Lizenz noch müsse ein Helm getragen werden, bemängelte Rago. Oftmals verfügten die Scooter auch nicht über die technische Ausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb Voraussetzung seien. Auch eine allgemeine Betriebserlaubnis oder eine Einzelbetriebserlaubnis sowie eine gültige Versicherungsplakette würden häufig fehlen.

Verbote scheren keinen Die Mitglieder des Kernstadtbeirats berichteten von einer Vielzahl von Unfällen, Beinahe-Unfällen und Belästigungen durch E-Scooter-Fahrer, so auch auf Gehwegen. Die Fahrer seien oftmals rücksichtslos und mit großer Geschwindigkeit zwischen den Fußgängern, älteren Menschen mit Rollatoren und Kinderwagen unterwegs. Oft seien auch zwei Personen gleichzeitig auf einem solchen Gefährt unterwegs. Die sei grundsätzlich verboten, hieß es aus dem Gremium.

Ausführlich referierte Rago über das umfangreiche Regelungswerk rund um den Betrieb von E-Scootern. Dabei erläuterte er, wo man damit fahren dürfe, was verboten sei und welche technischen Anforderungen gälten. Aktuell sei die Nutzung in der Rheinfelder Fußgängerzone mittels Satzung geregelt. Darin stehe, dass die Fußgängerzone auch mit Sport-und Spielgeräten befahren werden dürfe. Weil eine genaue Definition fehle, was als Sport- und Spielgeräte gelte, werde das Befahren mit E-Scootern geduldet und nicht sanktioniert, führte der Ordnungsamtsleiter aus. Im Rahmen der Ausstattung der Fußgängerzone mit Pollern werde man jedoch die Satzung anpassen und eine neue Beschilderung aufstellen, um eine klare Regelung für E-Scooter zu treffen.

Höhere Strafen drohen

Im Übrigen soll auch das Verwarngeld erhöht werden und an dasjenige für den Radverkehr beim Befahren von Gehwegen angepasst werden. Ebenfalls erhöht werden soll das Verwarngeld für das Fahren mit mehreren Personen.

Die Mitglieder des Kernstadtbeirats plädierten für mehr Kontrollen durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei, um den Problemen mit den E-Scootern zu begegnen. Rago verwies indes auf regelmäßige Kontrollen, machte aber auch deutlich, dass für eine allumfassende Kontrolle auch das dafür nötige Personal fehle.