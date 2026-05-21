Unfälle in Grenzach-Wyhlen: So gefährlich sind E-Scooter

45 Personen sind 2025 bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Elektromotoren steigern die Gefahr, wie aus der Unfallstatistik von Grenzach-Wyhlen hervorgeht.
Die Gefahr von elektrisch angetriebenen Tretrollern, sogenannten E-Scootern, wird weiterhin von Kindern und Eltern zu stark unterschätzt. Aber auch die weiterhin wachsende Beliebtheit von motorisierten Fahrrädern, Pedelecs, sorgt für steigende Fallzahlen in der Unfallstatistik. Insgesamt wurden 230 Verkehrsunfälle im Jahr 2025 aktenkundig. Dabei wurden 45 Menschen verletzt, darunter neun Personen schwer.