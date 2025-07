Unfälle in Grenzach-Wyhlen: Polizei kündigt Radarkontrollen an

1 Die Polizei will ein schärferes Auge auf den fließenden Verkehr in Grenzach-Wyhlen haben. Foto: Tim Nagengast Weil in Grenzach-Wyhlen zu viel gerast und rücksichtslos überholt wird, plant die Polizei Gegenmaßnahmen.







Verkehrsdisziplin ist oftmals über den Geldbeutel zu erreichen. Diese Karte will die Polizei spielen, um Verkehrssünder zur Raison zu bringen. Denn in der Doppelgemeinde besteht diesbezüglich augenscheinlich Handlungsbedarf, wie den Ausführungen von Rheinfeldens Polizeirevierleiter Spencer Diringer im Rahmen der jüngsten Hauptausschusssitzung in Grenzach-Wyhlen zu entnehmen war. Zwar habe sich im vergangenen Jahr kein Unfallschwerpunkt herauskristallisiert, doch stelle die Polizei eine Vielzahl an „deutlichen Geschwindigkeitsübertretungen“ sowie „fehlende Rücksicht beim Überholen“ fest.