1 Zwei Menschen starben Ende Mai vergangenen Jahres bei einem schweren Unfall auf der B 462 bei Dunningen. Foto: Otto

Die Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Konstanz weist für das Jahr 2021 deutlich weniger Unfälle mit verletzten Personen aus als noch im Vorjahr. Die Zahl der Verkehrstoten ging im Kreis Rottweil von elf auf sieben zurück. Sorge bereiten zunehmende Unfälle im Schwerlastverkehr.















Kreis Rottweil - Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden sank im Präsidiumsbereich mit den Kreisen Rottweil, Tuttlingen, Konstanz und Schwarzwald-Baar um 6,8 Prozent von 2293 im Jahr 2020 auf 2137 im vergangenen Jahr. Die Zahl der Getöteten ging von 30 auf 28 zurück, die der Schwerverletzten sogar von 555 auf 442 (minus 20,4 Prozent).

Bei den Unfällen mit Leichtverletzten registrierten die Konstanzer Verkehrsanalysten ebenfalls eine Abnahme und zwar um 3,9 Prozent von 2284 auf 2194 Unfälle. Für Polizeipräsident Hubert Wörner eine durchaus positive Entwicklung in die richtige Richtung. "Für die ›Vision Zero‹ des Verkehrsministeriums, ein Straßenverkehr ohne Tote und Verletzte, werden wir unsere Anstrengungen und Aktivitäten in der Verkehrssicherheitsarbeit weiterhin konsequent fortführen", so Wörner, der seit Februar das Amt des Polizeipräsidenten in Konstanz übernommen hat.

Weniger Motorradunfälle

Die Zahl der Motorrad- und Fahrradunfälle ist ebenfalls zurückgegangen. Die Zahl der Radunfälle sank um knapp 13 Prozent von 922 im Vorjahr auf 803 im Jahr 2021. Bei den Motorradunfällen ein ähnliches Bild. Zum wiederholten Mal sanken die Zahlen. Und zwar um 13,5 Prozent. Bei den Zweiradunfällen mit Personenschaden sogar um 16,3 Prozent. 2020 bilanzierte die Polizei noch 429 Kollisionen, ein Jahr später waren es noch 371. "Diese Entwicklung ist auf verstärkte Kontrollen, aber auch auf mehr Aufklärungs- und Präventionsarbeit zurückzuführen", ist sich Polizeipräsident Hubert Wörner sicher.

Anders die Zahlen bei den Risikogruppen "Kinder" und "Junge Erwachsene": hier mussten jeweils leichte Anstiege von 108 auf 115 (plus 6,5 Prozent) bzeziehungsweise von 1504 auf 1578 (plus 4,9 Prozent) Unfälle registriert werden. Leider ereignete sich auch 2021 wieder ein tragischer Unfall, bei dem imPräsidiumsbereich wie im Vorjahr ein Kind das Leben verlor. "Jeder durch einen Unfall im Straßenverkehr getötete Mensch ist einer zu viel, aber gerade Unfälle mit tödlich verletzten Kindern machen besonders betroffen", so Hubert Wörner. Gleiches gilt für die Gruppe der "Jungen Fahrer", die bei 1578 Unfällen fünf Verkehrstote zu beklagen hatte (im Vorjahr ein Getöteter bei 1504 Unfällen).

Unfälle im Schwerlastverkehr bereiten Sorgen

Sorgen bereitet den Unfallanalysten des Polizeipräsidiums der Anstieg der Unfallzahlen beim Schwerlastverkehr. Waren 2020 noch 776 Lastwagen an Unfällen beteiligt, so stieg ihre Zahl 2021 um knapp 20 Prozent auf 968. Polizisten stellen bei Kontrollen immer wieder einen hohen Leistungsdruck im Transportgewerbe fest. Aber auch technische Mängel an den Lastwagen und Nachlässigkeiten bei den Fahrern.

"Unsere Spezialisten bei der Verkehrspolizei sind täglich unterwegs, um den Schwerverkehr nicht zum Sicherheitsrisiko werden zu lassen", so der Polizeichef bei der Vorstellung der Unfallstatistik am Freitag.

Gesamtzahl der Unfälle steigt

Im Kreis Rottweil stieg die Gesamtzahl der Unfälle an: von 2763 im Jahr 2020 auf 2829 (plus 2,4 Prozent) im Jahr 2021. Gegenläufig verhielt sich auch hier die Entwicklung der Unfälle mit Personenschaden. Diese gingen erneut zurück und zwar von 342 auf 302 Fälle (minus 11 Prozent). Einen noch deutlicheren Rückgang gab es bei den tödlichen Unfällen. Nachdem im Jahr 2020 noch elf Menschen im Straßenverkehr starben, ging die Zahl der Verkehrstoten 2021 auf sieben zurück.

Polizeipräsident Wörner fasst die Ergebnisse wie folgt zusammen: "Die Unfallbilanz ermutigt uns, die Sicherheit im Straßenverkehr auch künftig mit umfassenden Maßnahmen auf hohem Niveau zu gewährleisten und weiter zu verbessern. Problemfelder werden wir erkennen und dagegen steuern. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf der polizeilichen Verkehrsüberwachung und auf der Bekämpfung der Verkehrsunfallursache Nummer 1 bei schweren Unfällen, der Geschwindigkeit, liegen."

Illegale Autorennen im Visier

Weiterhin Sorgen bereiten dem Polizeichef illegale Rennen auf Autobahnen und mehrspurig ausgebauten Bundesstraßen. Diese stellen ein immenses Risiko dar, das auch Unbeteiligte besonders in Gefahr bringt. Doch die verstärkte Überwachung entsprechender Autobahnabschnitte durch die Polizei zeige Wirkung: wurden 2020 noch 34 Fahrzeugführer wegen illegaler Rennen verfolgt, waren es 2021 noch 15 Strafanzeigen, die die Polizei aufnahm. Auch bei der Überwachung der Poser- und Tuningszene konnte die Polizei laut Pressemitteilung 2021 punkten: im letzten Jahr wurden bei mehreren konzentrierten Überwachungsaktionen, teilweise auch mit Unterstützung von Beamten aus der Schweiz, insgesamt 191 Kraftfahrzeuge wegen unzulässiger technischer Veränderungen sichergestellt und 49 davon stillgelegt.