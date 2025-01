Die zuletzt milderen Temperaturen ließen wohl für den ein oder anderen den Schluss zu, dass der Winter nicht mehr ganz so tückisch ist. Doch weit gefehlt. Am Morgen machten in den Sozialen Medien schnell die ersten Warnungen die Runde: „Achtung Leute, es ist stellenweise spiegelglatt.“

Vor allem in Waldgebieten waren Straßen über Nacht und in den frostigen Morgenstunden zu Eisflächen geworden. Zwischen Sulgen und Seedorf landete ein Autofahrer nach einer Rutschpartie auf dem Dach – und auch an vielen weiteren Stellen im Kreisgebiet krachte es, wie wir auf Nachfrage bei der Polizeipressestelle in Konstanz erfahren.

Fahrer leicht verletzt

Zwischen Aistaig und Sulz kam ein 57-Jähriger mit seinem Renault Clio gegen 7.45 Uhr alleinbeteiligt von der L424 ab, schleuderte über die Straße und landete schließlich in der Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand laut Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rutschpartien von Fluorn-Winzeln bis Deißlingen

In Fluorn-Winzeln kam ein 28-Jähriger mit einem Mercedes in der Hauptstraße auf Glatteis von der Straße ab. Die Fahrt endete an einem Leitpfosten, Schaden: rund 4000 Euro. In Deißlingen kam ein Autofahrer auf der K5559 ins Rutschen – auch da war es gegen 10 Uhr noch glatt, so zumindest die erste Vermutung nach der Unfallaufnahme.

Blechschaden gab es auch in Epfendorf: Auf der K5563 rutschte ein Fahrzeug gegen 8.15 Uhr auf Höhe des Steinbruchs gegen die Leitplanken. Die Schadenshöhe ist der Pressestelle aktuell noch nicht bekannt. Und auf der K5547 zwischen Horgen und Flözlingen kam es ebenfalls zur morgendlichen Rutschpartie: Ein Auto landete gegen 7.30 Uhr im Graben.

Glücklicherweise, so Polizeisprecherin Nicole Minge, blieb es bislang bei kleineren Unfällen.

Aktuelle Glättewarnung

Achtung – es gilt im Kreis Rottweil auch weiterhin eine aktuelle Glättewarnung des Deutschen Wetterdiensts wegen der „außergewöhnlichen Wetterlage“. Aus Oberndorf meldet ein Leser gegen 11.30 Uhr erneut Eisregen. Vorsicht ist angesagt.