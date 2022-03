1 Unfallaufnahme voriges Jahr bei Röt. 2405 Mal hat es 2020 im Landkreis Freudenstadt gekracht. Foto: Rath

Auf den Straßen im Nordschwarzwald hat es voriges Jahr wieder öfter gekracht. Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg. Aber es wurden weniger Menschen verletzt oder gar getötet.















Kreis Freudenstadt/Region - Das geht aus der aktuellen Unfallbilanz des Polizeipräsidium Pforzheim für das Jahr 2021 hervor. Demnach registrierten die Beamten 15 220 Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums. Dies bedeute einen Zuwachs um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Trend sei sowohl in den Landkreisen Calw, Freudenstadt und im Enzkreis als auch im Stadtkreis Pforzheim feststellbar.

Drei Radfahrer sterben

Dennoch lägen die Unfallzahlen deutlich unter denen der Jahre 2017 bis 2019. Erfreulich sei, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf 1644 (minus 3,5 Prozent) gesunken sei. Insgesamt verunglückten 2154 Menschen. Die meisten davon wurden leicht verletzt (2021: 1684; 2020: 1691), 439 hingegen schwer (2020: 455). Bei 29 Verkehrsunfällen verloren 31 Menschen ihr Leben (2020: 35). Von den tödlichen Verkehrsunfällen ereigneten sich vier innerorts und 25 außerorts, davon drei auf der Autobahn 8). Drei Radfahrer kamen bei Unfällen ums Leben, zwei davon hätten keinen Helm getragen.

"Trotz des zahlenmäßigen Rückgangs der Verkehrstoten darf nicht vergessen werden, welches Leid mit den Unfällen einhergeht", so Polizei-Vizepräsident Christian Dettweiler. Als Hauptunfallursachen gelten bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden Raserei und Vorfahrtsverstöße mit einem Anteil von jeweils rund 15 Prozent.

Die Zahl der Fahrradunfälle ging von 333 auf 294 zurück. Der Leiter der Schutzpolizeidirektion, Andreas Bjedov, vermutet, dass eine Kampagne des Präsidiums erste Früchte trage. Dennoch liege die Zahl der Pedelec-Unfälle weiter deutlich über dem Drei-Jahres-Trend. In mehr als 60 Prozent der Unfälle mit Rädern seien die Fahrer selbst Verursacher gewesen. Laut Bjedov sei es positiv, dass die Angebote für Sicherheitstrainings gut angenommen würden. Deutlich rückläufig sei die Zahl der Motorradunfälle. Sie nahm gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent ab. (2020: 317, 2021: 279). In 62 Prozent der Fälle seien die Motorradfahrer selbst verantwortlich für den Unfall gewesen. Zehn Motorradfahrer starben, zwei mehr als im Jahr davor.

Kontrollen vor Schulen

In 2021 gab es vier Schulwegunfälle mit Verletzten, einen weniger als im Vorjahr. Der Drei-Jahres-Durchschnitt (2017 bis 2019) liege bei 14. Die Polizei habe Kampagnen zum Schutz von Schulkindern gestartet und vor vielen Schulen verstärkt kontrolliert. Außerdem habe die Coronapandemie mit viel Heimbeschulung Auswirkung gehabt.

Im Bereich "Junge Fahrer" (18 bis 24 Jahre) seien die Unfallzahlen von 1212 (2020) auf 1296 (2021) gestiegen. Häufigste Ursache waren Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einem Anteil von 24 Prozent. Die Gruppe der jungen Erwachsenen sei überproportional an Unfällen beteiligt. Leicht gestiegen ist die Zahl der Unfälle mit älteren Menschen (ab 65 Jahren). Elf Unfälle mehr als im Vergleich zum Vorjahr wurden registriert (2020: 1125, 2021: 1136).

Die häufigste Unfallursache stellen hier laut Polizeipräsidium mit 24 Prozent Vorfahrtsverletzungen dar. Bei 271 Unfällen (2020: 280, Drei-Jahres-Vergleich: 276) sei mindestens ein Unfallbeteiligter alkoholisiert gewesen, in der Hälfte der Fälle hätten die Fahrer mehr als 1,6 Promille im Blut gehabt. Die Zahl der Drogenunfälle stieg von 22 in 2020 auf 47 an.

Der Trend im Landkreis

Auch im Bereich des Landkreises Freudenstadt stiegen die Unfallzahlen, von 2096 in 2020 auf 2405 (14,7 Prozent). Hier sei die Zahl der verletzten Fußgänger von 2020 (27) auf 2021 um acht gestiegen. Rückläufig sei die Zahl der Radfahrunfälle gewesen.

Für das laufende Jahr kündigt das Polizeipräsidium verstärkt Geschwindigkeitskontrollen an. Hierfür sei ein spezieller Anhänger beschafft worden, ein sogenannter "Enforcement-Trailer"