Frau will in fahrenden Zug und verletzt sich schwer

1 Am Hagener Hauptbahnhof hat sich eine 25-Jährige bei einem Unfall am Bahnsteig schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eine Frau stellt ihr Gepäck in einer Regionalbahn ab, geht dann aber wieder raus auf den Bahnsteig. Was dann folgt, ist ein tragischer Unfall.









Hagen - Eine 25-Jährige hat am Hagener Hauptbahnhof beim Versuch, in einen fahrenden Zug zu gelangen, einen Fuß verloren. Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg die junge Frau am Sonntagnachmittag in eine Regionalbahn ein und stellte dort ihren Koffer und ihre Tasche ab. Danach ging sie aber noch mal auf den Bahnsteig - warum, ist unklar.