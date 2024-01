Japan: Tokioter Flughafen: Flugzeug fängt bei Landung Feuer

1 Ein Flugzeug der Japan Airlines brennt auf der Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Ein riesiger Feuerball auf dem Flughafen in Tokio, aber der Unfall geht wohl glimpflich aus: Passagiere und Besatzungsmitglieder können das Flugzeug verlassen.









Link kopiert



Tokio - Alle rund 400 Passagiere eines auf Tokios Flughafen Haneda in Brand geratenen Flugzeugs haben die Maschine verlassen können. Das gab die Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) am Dienstagabend bekannt. Das Passagierflugzeug war bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen mit einer Maschine der japanischen Küstenwache zusammengestoßen, berichteten japanische Medien unter Berufung auf das Transportministerium. Zwei der sechs Personen an Bord der Küstenwachenmaschine seien tot, der Pilot sei schwer verletzt, berichtete der japanische Fernsehsender TBS.