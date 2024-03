Brücke in Baltimore nach Schiffskollision eingestürzt

2 Blick auf die Francis Scott Key Bridge in Baltimore (Archivbild). Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Dramatische Szenen in der US-Metropole: Ein Schiff fährt in eine vierspurige Autobrücke - daraufhin stürzt diese teilweise ein. Mehrere Menschen stürzen ins Wasser. Die Rettungsaktion dauert an.









Baltimore - In der US-Stadt Baltimore ist ein Schiff in eine vierspurige Autobrücke gefahren und hat diese teilweise zum Einsturz gebracht. Das teilte die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland am frühen Morgen (Ortszeit) mit.