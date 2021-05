2 Zuwendung in einer Extremsituation ist sehr wichtig. (Symbolfoto) Foto: kieferpix/ stock.adobe.com

Grausame Bilder nach Unfällen, Bränden oder Verbrechen – für Hilfskräfte sind sie immer wieder eine enorme Belastung. Aber auch andere Menschen kommen immer wieder in psychische Ausnahmesituationen. Um ihnen allen besser helfen zu können, hat Kirsten Kastner nun ihre Arbeit begonnen.

Kreis Calw - Die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Kreis Calw hilft sowohl betroffenen Bürgern bei der Bewältigung kritischer Lebensereignisse als auch den Einsatzkräften im Anschluss an traumatische Einsatzerlebnisse und der damit einhergehenden Belastungen.

Diese Notfallversorgung im Landkreis Calw wird seit dem 1. März durch eine neu geschaffene Koordinatorenstelle vernetzt. Diese so genannte "Koordinatorenstelle für PSNV-Arbeit im LK Calw" mit 50 Prozent Beschäftigungsumfang wurde nun durch Kirsten Kastner besetzt. Kastner ist ausgebildete Fachberaterin PSNV und schon viele Jahre mit diesem Thema vertraut.

Unterstützung rund um die Uhr

Die PSNV-Koordinatorenstelle wird jeweils zu einem Drittel vom Landkreis, der Katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Evangelischen Landeskirche finanziert. Offiziell ist die Stelle beim evangelischen Kirchenbezirk Calw-Nagold angesiedelt und wurde als Schnittstelle zwischen den Kirchen und dem Landkreis geschaffen.

"Die PSNV versteht sich als Zahnrad zwischen den vielen Rettungsorganisationen und Menschen in Krisensituationen. Angehörige, Betroffene und Einsatzkräfte nach einem belastenden Ereignis oder Einsatz nicht allein zu lassen und sie zu unterstützen, ist unser oberstes Ziel", erklärt die neue PSNV-Koordinatorin Kirsten Kastner. "Dafür stehen die Mitarbeitenden aus den Bereichen der psychosozialen Akuthilfe und Unterstützung rund um die Uhr zur Verfügung. Für diese Aufgabe ist eine gute Ausbildung besonders wichtig."

"Wir brauchen in Krisensituationen unbedingt ein gut ausgebildetes und einsatzfähiges PSNV-Team. Das wird Kirsten Kastner vorantreiben und die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Organisationen koordinieren. So können wir die PSNV im Kreis Calw verbessern", ist sich Andreas Knörle, Infrastruktur-Dezernent im Landratsamt Calw, sicher.

Zuwendung in einer Extremsituation

Mit an Bord sind die beiden großen Kirchen: "Seelsorge, die persönliche Zuwendung in einer Extremsituation, aber auch die Begleitung von Angehörigen nach Unglücksfällen und das Zuhören und Auffangen von Ersthelfern und Rettungskräften, ist eine extrem wichtige Aufgabe und große Herausforderung", weiß Erich Hartmann, Dekan der evangelischen Kirche im Kirchenbezirk Calw-Nagold. "Als Kirche wollen wir Menschen auch und gerade in solchen Situationen ganz nah sein", formuliert Hartmann als Ziel. Auch für Holger Winterholer, Dekan des katholischen Dekanats Calw, ist die Beteiligung an der Stelle selbstverständlich. "Menschen in Not- und Ausnahmesituation zu begleiten und ihnen zur Seite zu stehen, ist ein zutiefst christlicher Auftrag und orientiert sich an Jesus Christus selbst. Dabei gilt die Sorge ausnahmslos allen Menschen, die Hilfe benötigen", betont er bei der Vorstellung von Kirsten Kastner im Calwer Landratsamt.

Zusatzausbildung "Krisenintervention"

In der PSNV-Arbeit des Landkreises arbeitet derzeit noch das DRK mit seinem Notfallnachsorgedienst mit. Diese Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich beim DRK tätig. Notfallseelsorge (also hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger der Kirchen) und Notfallnachsorgedienst arbeiten in den Einsätzen eng zusammen. Alle Mitarbeitenden haben die sogenannte Zusatzausbildung "Krisenintervention". Die Mitarbeiter, die für Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, haben zusätzlich die Ausbildung für die Einsatzkräftenachsorge und Stressbelastung im Einsatz.

Das Einsatznachsorgeteam (PSNV-E) soll im Rahmen der Stellenschaffung neu aufgebaut werden. Derzeit gibt es nur wenige Mitarbeitende, die für den Bereich PSNV-E ausgebildet sind. Es soll aus einem Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen (DRK, Rettungsdienst, Feuerwehr und Seelsorger aus Kirchen oder andere psychosoziale Kräfte) bestehen. Hier gibt es schon einige Interessenten aus allen Bereichen, die ihre Mitarbeit bekundet haben. Die Aus- und Fortbildungen für die PSNV-E sind für Januar/März 2022 geplant.