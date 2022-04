3 Am Friedrichsberg waren gleich drei Autos in einen Unfall verwickelt. Foto: Dold

Hardt - Wer am Samstagvormittag schon mit Sommerreifen auf der Straße war, sah ganz alt aus. Der nächtliche Schneefall hatte die Straßen in wahre Rutschbahnen verwandelt – die Unfälle ließen nicht lange auf sich warten.

Am Friedrichsberg knallen drei Autos ineinander

Am Friedrichsberg – traditionell ein Hotspot für Glatteis und Unfälle – war es gegen 7.30 Uhr soweit: Ein Autofahrer fuhr am Ortsausgang Richtung Sulgen, als er in der Rechtskurve die Spur nicht mehr halten konnte. Er kam auf die Gegenfahrbach und prallte frontal auf ein Auto, das gerade den Berg hoch schlich.

Doch damit noch nicht genug: Ein weiteres Auto, das wenige Sekunden später ebenfalls in Richtung Sulgen unterwegs war, krachte in die beiden anderen Fahrzeuge hinein. "Drei Mal Totalschaden", lautete die Bilanz der Polizei hinterher. Das Wichtigste: Es gab lediglich eine leicht verletzte Person, die Insasse im Verursacherfahrzeug war. Die Straße musste während der Bergung gesperrt werden, die Autos mussten den Umweg über Mariazell nehmen.

An der "Lache" landet ein Auto auf dem Dach

Aber auch dort kam es zu Problemen: Eine Autofahrerin unterschätzte offenbar die Straßenlage. Sie war von Mariazell in Richtung Hardt unterwegs. In der Linkskurve unterhalb der beiden Bauernhöfe – an der "Lache" – war sie mit zu hoher Geschwindigkeit – zumindest für diese Straßenverhältnisse – unterwegs. Sie verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, ihr Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Sie hatte großes Glück und blieb unverletzt.

Überschlag an der Steinreute

Damit aber noch nicht genug: Auch bei der Brücke an der Steinreute krachte es – traditionell ist auch das bei glatten Straßen eine sehr gefährliche Stelle. Ein Autofahrer mit Ravensburger Kennzeichen kam in Fahrtrichtung Schramberg ins Schlittern und verlor ebenfalls die Kontrolle über den Wagen. Noch vor der Brücke und der Mauer kam er von der Straße ab, überschlug und landete im tiefen Graben auf dem Dach. Auch hier gab es keine größeren Verletzungen.

Bei allen drei Unfällen seien Straßenglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen, so die Polizei.