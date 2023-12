Unfälle: Auto aus Bidens Kolonne gerammt - US-Präsident unverletzt

1 US-Präsident Joe Biden sprach mit Reportern, als ein Fahrzeug aus seiner Kolonne gerammt wurde. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Der US-Präsident soll sich gerade mit Journalisten unterhalten haben, als es einen lauten Knall gab: Ein Auto war in einen Geländewagen seiner Kolonne gekracht. Biden blieb unverletzt.









Link kopiert



Wilmington - Zwischenfall mit der Wagen-Kolonne von US-Präsident Joe Biden: Ein Fahrzeug rammte Medienberichten zufolge am Sonntag in Wilmington im US-Staat Delaware - unbeabsichtigt - einen Geländewagen aus der Kolonne des Präsidenten. Biden und First Lady Jill Biden blieben demnach unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Laut US-Geheimdienst war der Zusammenstoß nicht vorsätzlich, wie der Sender CNN berichtete. Es hatte stark geregnet.