Unfälle auf der B 462 bei Dunningen Bürgermeister sieht keinen unmittelbaren Handlungsbedarf

Nach Zeugenaussagen sei der Fahrer des Kleinbusses, der auf der Dunninger Ortsumfahrung mit einem Lastwagen zusammenstieß, quasi "in Zeitlupe" auf die Gegenfahrbahn gefahren, so Schumacher. Dieser Unfall gehe, so tragisch er auch sei, eindeutig nicht auf überhöhte Geschwindigkeit oder riskantes Überholen zurück. Schumacher ist als Ersthelfer selbst meist vor Ort, wenn es wieder einmal gekracht hat. Allerdings wird vielen Autofahrern zunehmend mulmig, wenn sie dort unterwegs sind.

Ortsumfahrung im Auge