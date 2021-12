Unfälle auf B 27 und am Stich

1 Zwei Menschen waren am Donnerstag auf der B 27 zwischen Dußlingen und Ofterdingen ums Leben gekommen. Foto: Jürgen Meyer/dpa

Der Schock nach den beiden Unfällen auf der B 27 bei Ofterdingen und am Stich zwischen Bisingen und Onstmettingen ist groß. So laufen die Ermittlungen von Polizei und Gutachtern.















Ofterdingen/Bisingen - Nach den schweren Unfällen läuft die Suche nach den Ursachen.

Was ist passiert?

Auf der L 360 starb am Freitagmorgen eine 37-Jährige. Sie geriet mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lastwagen zusammen. Auf der B 27 zwischen Dußlingen (Kreis Tübingen) und Ofterdingen starb am vergangenen Donnerstag ein 59-Jähriger. Er hatte beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Auch dessen 55 Jahre alte Fahrerin kam ums Leben. Zahlreiche Pendler, darunter aus dem Zollernalbkreis, hatten nach dem Unfall im Stau gestanden oder waren umgeleitet worden.

Wie wird beim Unfall auf der L360 ermittelt?

"Derzeit wird ein Gutachten erstellt – bei tödlichen Unfällen ist das oft der Fall", sagt Michael Schaal vom Polizeipräsidium Reutlingen unserer Redaktion. Die Ursache, warum die Frau von der Fahrbahn abkam, sei weiter unbekannt. Spuren des Unfalls waren auch am Montag noch zu sehen. Die Geschwindigkeit rund um die Unfallstelle wurde auf 50 und 30 Stundenkilometer begrenzt, Vorbeifahrende wurden vor einer Ölspur gewarnt. Der Unfall war auf der Strecke einer der schwersten der vergangenen Jahre; laut Martin Raff vom Polizeipräsidium gab es in diesem Bereich der L 360 in den vergangenen drei Jahren keinen tödlichen Unfall. Bis das Gutachten vorliegt, können Wochen vergehen. Schaal: "Ob die Unfallursache dann veröffentlicht wird, wird noch entschieden."

Wie läuft die Untersuchung zum Unfall bei Ofterdingen?

"Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet", berichtet Raff unserer Redaktion. Untersucht wird etwa: Wie schnell waren die Fahrzeuge? Was ist kurz vor dem Unfall passiert? Mit welcher Geschwindigkeit sind die Fahrzeuge aufeinandergeprallt? Oder auch: Wie waren die Straßenverhältnisse? "Der Sachverständige unterstützt die Polizei, die auch selbst ermittelt", erklärt Raff. "Auch wir haben unsere Spezialisten vor Ort."