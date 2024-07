So heftig war die Bergwacht Obertal am Wochenende gefordert

1 Auch bei einem Unfall am Seibelseckle war die Bergwacht im Einsatz. Foto: Bergwacht Schwarzwald

Gleich mehrfach gefragt war die Bergwacht-Ortsgruppe Obertal am Samstag und Sonntag.









Noch während die Bergretter der Bergwacht Obertal den Crosslauf „Rund um den Adlersee“ in Obertal am Samstag rettungsdienstlich betreuten – bei dem sie zwei Teilnehmer mit Kreislaufproblemen versorgten – wurden sie zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Als nächstgelegenes Rettungsmittel fuhren sie an die Landesstraße 401 Richtung Ruhestein.