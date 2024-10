UNESCO-Weltkulturerbe: Heike Götz aus Binsdorf beherrscht die Schwälmer Stickerei

3 Heike Götz in ihrem Stickzimmer in Geislingen-Binsdorf. Foto: Drews

Heike Götz aus Binsdorf stickt – und ist eine von wenigen Frauen, die noch die Schwälmer Weißstickerei beherrschen. Diese wurde kürzlich zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.









Link kopiert



„Mein Mann hat mich damals mit Stricknadeln geheiratet“, erzählt Heike Götz und lacht. Schon ein Blick in ihr Stickzimmer verrät, dass das Sticken für die 64-Jährige weitaus mehr ist als nur ein kleines Hobby: In jeder freien Ecke stapelt sich Stickmaterial, Kissen und andere handgefertigte Sachen liegen auf den Sitzbänken und Stühlen, und selbst an den Wänden findet man Bilderrahmen mit Stickbildern darin.