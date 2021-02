Unerwiderte Liebe 29-Jähriger Hechinger bedroht junge Frau massiv

Die Nachrichten ähneln sich alle. Er beschimpft sie als Prostituierte, droht ihr sexuelle Gewalt an, kündigt an, sie und ihre Familie zu töten. 2019 wird der gestörte Mann dafür zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Deshalb sitzt er zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg ein. Zudem wird ihm ein Kontaktverbot mit der jungen Frau erteilt. Einen Wert hat es nicht, er belästigt die Frau weiterhin, droht, sie zu erschießen. Aus dem Gefängnis heraus hat er die Frau noch telefonisch drangsaliert.

In Gammertingen und Hechingen beschmiert er Briefkästen und Betonpfeiler, Mauern und Stromkästen, Fahrkartenautomaten und Bushaltestellen. Sein einziges Ziel ist es, die Frau, die seine Liebe nicht erwidert, zu beleidigen. Wieder und wieder schickt er ihr per Mobiltelefon Beleidigungen, "Fahr zur Hölle" ist noch eine der zitierfähigsten Mitteilungen.

Jetzt muss er sich dafür vor der Hechinger Staatsanwaltschaft rechtfertigen. Die klagt ihn jetzt nämlich wegen Beleidigung und Bedrohung an. Am Montagmorgen wurde der Prozess gegen den enttäuschten Liebhaber eröffnet. Ihm droht Gefängnis.

Die Verhandlung wird an diesem Donnerstag, 11. Februar, um 8.30 Uhr fortgesetzt.