Unerwartete Reaktion in Fürth: Mann greift Joggerin in den Schritt – sie nimmt ihn fest

Ein Mann hat in Fürth einer Polizistin in Zivil beim Joggen in den Schritt gegriffen – und ist von ihr direkt festgenommen worden. Die 30 Jahre alte Beamtin habe einen Notruf abgesetzt, dem gleichaltrigen Mann die Festnahme erklärt und ihn an eine Streife übergeben, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsrichter sollte im Laufe des Dienstags über die Frage der Untersuchungshaft für den Mann entscheiden.