Unerwartete Hilfe für Berliner Polizei: Arbeiter keilen Auto von Raser mit ihren Baufahrzeugen ein

1 Die Bauarbeiter kamen den Polizisten mit ihren Fahrzeugen zu Hilfe. Foto: IMAGO/imagebroker/LUNAMARINA

Ein Mann rast der Berliner Polizei davon. Auf einem Betriebsgelände kommen den Beamten aber zwei Bauarbeiter in ihren Fahrzeugen zu Hilfe.









Zwei Bauarbeiter haben der Polizei geholfen, einen flüchtigen Raser in Berlin-Marzahn zu schnappen. Der 25-Jährige hatte sich am Mittwochnachmittag in einem Carsharing-Auto mit Polizisten eine Verfolgungsjagd geliefert und dabei mit dem Wagen mehrfach ein Polizeiauto gerammt, wie die Polizei mitteilte. Die Flucht endete schließlich, als die Arbeiter mit ihren Baufahrzeugen sowie ein weiteres Polizeiauto den Wagen des Rasers einkeilten. Der Mann wurde festgenommen.