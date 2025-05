Unerwartet starke Erholung: Größtes Plus seit 2022: Wirtschaft steigert Produktion

1 Die Produktion in der deutschen Wirtschaft ist gewachsen - auch in der Autobranche (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Autos, Maschinen, Medikamente: Die deutsche Wirtschaft hat im März unerwartet viel produziert. Das hat nicht nur mit Vorzieheffekten wegen Trumps Zöllen zu tun. Ökonomen schöpfen etwas Hoffnung.









Link kopiert



Wiesbaden - In der deutschen Wirtschaft ist die Produktion so stark gestiegen wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Im März stellten Industrie, Bau und Energieversorger 3,0 Prozent mehr her als im Vormonat Februar, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich fiel die Produktion im ersten Quartal um 1,4 Prozent höher aus als im Schlussquartal 2024. "Dies ist der deutlichste Anstieg der Produktion im Dreimonatsvergleich seit Anfang 2022."