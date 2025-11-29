Unermüdlich im Einsatz: Zwei Freiburger Akteure berichten über ihr Engagement für die Ukraine

Volker Höhlein von der Hilfsorganisation „S’Einlädele“ und Dietmar Klausmann vom Verein „Ukrainehilfe direkt“ berichten im Interview über ihr Engagement für die Ukraine.

Der Russland-Ukraine-Konflikt dauert seit mehr als dreieinhalb Jahren an, ohne dass ein Ende absehbar wäre. Die Menschen vor Ort benötigen weiter Hilfe und Solidarität. Freiburg spielt dank der langjährigen Städtepartnerschaft mit Lwiw im Westen der Ukraine seit Kriegsbeginn eine Vorreiterrolle. Im Gespräch berichten Dietmar Klausmann vom Verein „Ukrainehilfe direkt“ und Volker Höhlein von der Hilfsorganisation „S´Einlädele“ über ihre aktuellen Einsätze.

Herr Klausmann, Herr Höhlein, Sie sind in der Stadt bekannt für ihr Engagement für die Ukraine. Was zeichnet Ihr Engagement aus?

Höhlein: Es gibt viele Initiativen, auch dank des Einsatzes der Stadtverwaltung. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft und der Verein „My Lemberg“ im Kulturaustausch sind ebenfalls sehr aktiv. Wir fahren mehrmals im Monat Transporte mit Hilfsgütern. Gerade hat Knorr uns mehrere Lkw-Ladungen mit Tütensuppen angeboten. Das ist ideal für die Versorgung der Soldaten im Osten der Ukraine. Durch Kooperationen mit ukrainischen Lkw-Fahrern stellen wir sicher, dass die Hilfsgüter auch dort ankommen.

Klausmann: „Ukrainehilfe direkt“ betreut vier Projekte, darunter ein Waisenhaus und ein Heim für Inlandsflüchtlinge in den Karpaten nahe der Grenze nach Ungarn und zur Slowakei, sowie zwei Projekte in Kiew und Charkiv. Wir haben seit 2023 acht Transporte mit Lebensmitteln und Hilfsgütern organisiert. Auch Schulklassen in Freiburg beteiligen sich an Briefaustauschprojekten mit ukrainischen Kindern, um Solidarität zu zeigen. Die Arbeit wächst, und Freundeskreise wie pro Asyl in Denzlingen unterstützen uns.

Dietmar Klausmann Foto: Ralf Deckert

Warum wirkt Freiburg seit Kriegsbeginn wie ein Vorreiter bei der Ukrainehilfe?

Höhlein: Die Städtepartnerschaft und das Engagement sind entscheidend. Die Stadt Freiburg verdoppelt auch gespendete Euros, was viel bewirkt. Zu Beginn des Krieges evakuierten wir ein Waisenhaus aus Kiew nach Freiburg, das wurde bundesweit beachtet und hat Freiburg in den Fokus gerückt. Wir stehen aber auch im Austausch mit Hilfsgruppen bundesweit.

Klausmann: Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft ehrte im vergangenen Jahr rund 80 Helfergruppen in Freiburg, was die große Engagement-Breite zeigt. Es trommeln nur nicht alle so laut, wie wir beide das tun.

Volker Höhlein Foto: Dekoartistda

Welche Projekte stehen aktuell an?

Höhlein: Bis 8. Dezember läuft die Weihnachtspäckchenaktion „Der Karton mit Herz“. Vergangenes Jahr konnten wir 11 000 Pakete liefern, dieses Jahr hoffen wir auf 10 000. Zudem baut „S’Einlädele“ einen neuen Standort hinter dem Hauptbahnhof auf als Anlaufstelle hier in der Stadt. Und wir suchen eine neue Halle für die Lagerung der Spenden ab dem kommenden Frühjahr.

Klausmann: Wir haben gerade den achten Hilfskonvoi organisiert und unsere Partner vor Ort versorgt.

Hilfsbereitschaft entwickelt sich unterschiedlich

Wie ist die aktuelle Hilfsbereitschaft bei den Bürgern?

Höhlein: Der Umgang mit Geflüchteten ist unterschiedlich, die Bürgergelddebatte beeinflusst die Unterstützung. Die osteuropäische Mentalität wird auch oft missverstanden, was zu Vorurteilen und Problemen führen kann.

Klausmann: Wir haben gerade vor einem Supermarkt eine Woche lang Infomaterial verteilt und viele unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Manche möchten mit dem Thema nicht belastet werden, andere wollen weiterhin helfen. Es gibt unterschiedlichste Reaktionen. Je direkter man die Menschen anspricht, desto offener werden sie.

Zu den Personen

Volker Höhlein

(51) leitet die Hilfsorganisation „S’Einlädele“ und ein Umzugsunternehmen („Die Oltmanns“) der Evangelischen Stadtmission Freiburg, das Langzeitarbeitslosen hilft.

Dietmar Klausmann

(63) ist im Ruhestand, er ist ein ehemaliger Gastronom und war lange in der Versicherungsbranche tätig. Klausmann ist in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich engagiert. Unter anderem für „Ukrainehilfe direkt“: