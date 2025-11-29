Unermüdlich im Einsatz: Zwei Freiburger Akteure berichten über ihr Engagement für die Ukraine

Volker Höhlein von der Hilfsorganisation „S’Einlädele“ und Dietmar Klausmann vom Verein „Ukrainehilfe direkt“ berichten im Interview über ihr Engagement für die Ukraine.
Der Russland-Ukraine-Konflikt dauert seit mehr als dreieinhalb Jahren an, ohne dass ein Ende absehbar wäre. Die Menschen vor Ort benötigen weiter Hilfe und Solidarität. Freiburg spielt dank der langjährigen Städtepartnerschaft mit Lwiw im Westen der Ukraine seit Kriegsbeginn eine Vorreiterrolle. Im Gespräch berichten Dietmar Klausmann vom Verein „Ukrainehilfe direkt“ und Volker Höhlein von der Hilfsorganisation „S´Einlädele“ über ihre aktuellen Einsätze.