„Unendliche Geschichte“: Fützener Halle wird jetzt saniert

Dieses Projekt zog sich über Jahre. Jetzt geht Blumberg die Erneuerung der Heizung und der Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle Fützen an.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat am 11. Juni im Städtle-Saal des Feuerwehrhauses eine eher kurze Sitzung abgehalten. Nach zwei einstimmig beschlossenen Bauvorhaben in Fützen und Hondingen stand vor allem die seit Jahren diskutierte Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle Fützen im Mittelpunkt. Dabei vergab das Gremium die ausgeschriebenen Gewerke und diskutierte über Kostenentwicklung und Vergabepraxis.

Bürgermeister Markus Keller und Stadtbaumeister Uwe Veit machten deutlich, dass sich das Projekt über mehrere Jahre hingezogen habe. Mit einem Augenzwinkern sprach Keller bereits von einer „unendlichen Geschichte“. Zahlreiche Beratungen, Untersuchungen und Änderungen hätten das Vorhaben begleitet. Nun sei man aber an einem Punkt angekommen, an dem die ausgeschriebenen Leistungen vergeben werden könnten.

Keine Mittel übrig für die Umrüstung auf LED

Die Verwaltung verwies darauf, dass die lange Planungsdauer auch finanzielle Auswirkungen gehabt habe. „Zeit ins Land gegangen bedeutet in diesem Fall auch Geld ins Land gegangen“, betonte Keller. Gleichzeitig sei der Auftrag des Gemeinderats gewesen, die Maßnahme so wirtschaftlich wie möglich umzusetzen, um vielleicht auch noch eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung unterbringen zu können – sollten noch Mittel übrig sein. „Daraus wird zunächst nichts, von übrigen Mitteln ist keine Spur“, merke Keller an und ergänzte, dass das LED-Thema den regulären Weg der Anmeldung für den kommenden Haushalt nehmen muss.

Anschlüsse für Duschen

Auch Details der Ausführung wurden erläutert. Obwohl einige Duschen zunächst nicht genutzt werden sollen, werden die Anschlüsse und die baulichen Voraussetzungen dennoch geschaffen. Damit könne bei geänderten Anforderungen oder einer späteren Nutzung ohne größeren Aufwand nachgerüstet werden. „Dann muss man lediglich noch die Fertigarmatur montieren“, ergänzte Veit. Diskutiert wurde außerdem über die Vergabe der Arbeiten. Teilweise kamen beschränkte Ausschreibungen, teilweise freihändige Vergaben zum Einsatz. Beim Elektrogewerk mussten aufgrund zusätzlicher Anforderungen einzelne Leistungen zweimal ausgeschrieben werden. Nicht in allen Fällen gingen mehrere Angebote ein.

Der Blumberger Ausschuss für Technik und Umwelt tagt am 11. Juni im Städtle-Saal. Foto: Thomas Wuttke

Die Verwaltung verwies jedoch darauf, dass die aufgerufenen Preise durchaus marktgerecht seien. Nach Berechnungen des Planungsbüros hätten die Kosten bei rund 371.000 Euro gelegen. Die tatsächlich vorliegenden Angebote lägen etwa 49.000 Euro darunter, allerdings weit über den Ansätzen, die bereits vor Jahren im Haushalt eingeplant worden waren.

CDU hätte gern möglichst viele Angebot

Die CDU-Fraktion regte an, bei zukünftigen Projekten – auch bei freihändigen Vergaben – möglichst viele Firmen zur Angebotsabgabe aufzufordern. Ziel sei es, einen besseren Überblick über die Marktlage zu erhalten.

Die Verwaltung verwies darauf, dass dies grundsätzlich angestrebt werde, die Situation auf dem Handwerkermarkt jedoch nicht immer eine größere Zahl an Angeboten zulasse. Am Ende könne die Stadt keine Firma zwingen, Angebote abzugeben oder Gründe für die Nichtabgabe zu nennen. Schließlich stimmte der Ausschuss den Beschlussvorschlägen einschließlich der Vergaben einstimmig zu.