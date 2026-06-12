„Unendliche Geschichte“: Fützener Halle wird jetzt saniert

Dieses Projekt zog sich über Jahre. Jetzt geht Blumberg die Erneuerung der Heizung und der Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle Fützen an.
Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat am 11. Juni im Städtle-Saal des Feuerwehrhauses eine eher kurze Sitzung abgehalten. Nach zwei einstimmig beschlossenen Bauvorhaben in Fützen und Hondingen stand vor allem die seit Jahren diskutierte Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle Fützen im Mittelpunkt. Dabei vergab das Gremium die ausgeschriebenen Gewerke und diskutierte über Kostenentwicklung und Vergabepraxis.