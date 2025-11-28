Uneins über Kaffeepreis: Mann rastet an Tankstelle in Rottenburg aus

An der Kasse packt einen 61-Jährigen plötzlich die Wut: Der Kaffeepreis stimmt seiner Meinung nach nicht. Vor Gericht geht der Ausraster mit einem seltenen Urteil aus.
Es ist ein früher Morgen an einem Tag im Juli, kurz vor 6 Uhr an einer Tankstelle in Rottenburg. Der 61-Jährige, der sich jetzt wegen schwerer Körperverletzung am Amtsgericht Rottenburg verantworten muss, ist seit mehreren Jahren Stammkunde an der Tankstelle. Schon bevor er zur Arbeit geht, trinkt er dort gerne einen Kaffee und liest die Zeitung.