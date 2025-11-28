Uneins über Kaffeepreis: Mann rastet an Tankstelle in Rottenburg aus

An der Kasse packt einen 61-Jährigen plötzlich die Wut: Der Kaffeepreis stimmt seiner Meinung nach nicht. Vor Gericht geht der Ausraster mit einem seltenen Urteil aus.

Es ist ein früher Morgen an einem Tag im Juli, kurz vor 6 Uhr an einer Tankstelle in Rottenburg. Der 61-Jährige, der sich jetzt wegen schwerer Körperverletzung am Amtsgericht Rottenburg verantworten muss, ist seit mehreren Jahren Stammkunde an der Tankstelle. Schon bevor er zur Arbeit geht, trinkt er dort gerne einen Kaffee und liest die Zeitung.

Doch an dem Tag im Juli verliert er die Fassung: Als er seinen Kaffee bestellt, wundert er sich über den Preis. Denn ein Werbedisplay zeigt noch einen alten Preis an. Er habe den Verkäufer auf den Preis angesprochen, doch dieser habe ihn nicht verstanden – wahrscheinlich aufgrund einer Sprachbarriere – berichtet der Angeklagte. Der Verkäufer habe nur gesagt: „Mein Herr, mein Herr.“

Das ist offenbar zu viel für den Stammgast. Er nimmt das EC-Kartengerät und wirft es dem Verkäufer ins Gesicht. Der 51-jährige Tankstellenmitarbeiter versucht, sich mit den Händen zu schützen, wird von dem scharfkantigen Gerät an der Hand und am Kopf getroffen. Die Folgen des Aufpralls sind Rötungen und Schmerzen. Der Mitarbeiter wird drei Tage krank geschrieben.

Laden muss abgeschlossen werden

Der unerwartete Angriff bringt nicht nur den Mitarbeiter aus der Fassung, er löst auch ein Problem in der Tankstelle aus. Der Geschädigte berichtet: „Ich musste den Laden sofort abschließen und habe ein bisschen angefangen zu zittern. Es war nicht so einfach für mich. Kunden haben ans Fenster geklopft. Die Leute gehen zur Arbeit um diese Zeit“, schildert der Mann die Verzögerungen an der Tankstelle. Dann habe er in der Firma anrufen müssen, um aus seiner Schicht abgelöst zu werden. „In Tankstellen passieren viele verschiedene Sachen, aber so etwas ist mir noch nicht passiert“, erzählt er. „Ich weiß nicht, was er in dieser Nacht für ein Problem hatte“, wundert er sich über das damalige Verhalten des Angeklagten.

Diesem scheint sein Verhalten selbst ein Rätsel zu sein: „Ich habe das Gerät vor lauter Wut geworfen“, sagt er. Doch er könne sich den Vorfall nicht erklären. „Ich weiß nicht, warum ich so überreagiert habe“, sagt er vor Gericht. Richterin Angelika Schneck sagt: „Es gibt Videoaufnahmen, das war ein richtiger Ausraster.“

Angeklagter wirkt ruhig

Vor Gericht wirkt der Angeklagte ruhig und besonnen. Cholerisch sei er nicht, sagt er. Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter berichtet, dass der Angeklagte nach seinem Ausraster vor der Tankstelle gewartet und sich der Polizei bei deren Eintreffen zu erkennen gegeben habe. „Er hat sich ruhig verhalten, war kooperativ und hat sich reuig gezeigt“, sagt der Polizeibeamte.

Der Angeklagte sagt vor Gericht, dass er sich bei den Mitarbeitern der Tankstelle und dem Pächter entschuldigt habe. Eine persönliche Entschuldigung richtet er im Gerichtssaal an den Zeugen, der die Verletzungen erlitten hatte.

Richterin Schneck fragt den Zeugen: Wie wichtig ist es für Sie, dass er bestraft wird? Seine Antwort: „Ich möchte das nicht, wenn er das nicht irgendwo anders noch einmal macht.“ Die Entschuldigung des Angeklagten nimmt er an.

Das Urteil

Richterin ist verhandlungsoffen

Weil sich der Angeklagte nach der Tat kooperativ gezeigt habe, der Zeuge kein Strafverfolgungsinteresse äußerte und die Verletzungen nicht gravierend gewesen seien, sagt Richterin Angelika Schneck: „Ich könnte mir vorstellen, das Verfahren gegen eine Auflage von 3000 Euro einzustellen.“ Vorausgesetzt, der Angeklagte, der ohne Verteidiger erschienen ist, stimmt zu. „Sonst würde es eine Verurteilung geben“, erklärt die Richterin. 90 Tagessätze zu je 60 Euro seien die Mindeststrafe für eine schwere Körperverletzung. Dazu würde ein Eintrag im Bundeszentralregister (BZR) kommen. Doch der Angeklagte zögert und sagt, er könne nicht 3000 Euro „irgendwoher zaubern“. Die Richterin sagt: „Ich kann mir auch 2000 Euro vorstellen.“ Sie betont, die Strafe müsse auch weh tun. „Es ist nicht viel passiert, aber es hätte viel passieren können. Das Einstellungsangebot ist nicht so häufig, aber Ihr Fall ist es ein Sonderfall.“ Der Angeklagte zeigt sich einverstanden. Letztlich einigt er sich mit Richterin Schneck und Referendar-Staatsanwalt Uwe Geis-Schroer aber darauf, dass er anstatt 2000 Euro zu bezahlen, 80 Arbeitsstunden leistet.