Der Gemeinderat soll am Montag beschließen, dass die Stadt ihre Ansprüche gegen die Verursacher gerichtlich geltend macht.

Wenn am Montag, 17. Juli, der Lahrer Gemeinderat zum letztem Mal vor der Sommerpause zusammenkommt, soll er die Stadt dazu beauftragen, vor Gericht zu gehen. Grund ist der undichte Stegmattensee.

In einem mittlerweile abgeschlossenen Verfahren vor dem Offenburger Landgericht wurde laut Vorlage festgestellt, dass am Bau beteiligte Unternehmen Schuld daran sind, dass der LGS-See seit seiner Errichtung für die Landesgartenschau 2018 Wasser verliert.

Daher will die Verwaltung nun die Ansprüche der Stadt auf „Schadenersatz, Kostenersatz und Kostenvorschuss für die anstehende Sanierung“ mit einer Klage geltend machen, heißt es in der Vorlage. Denn es seien mangelhafte Planungs-, Beratungs- und Bauleistungen erbracht worden, so die Verwaltung.

Stadt beziffert Streitwert auf 750 000 Euro

In der Vorlage geht die Stadt von einem Streitwert in Höhe von 750 000 Euro aus. Davon ausgehend beträgt das Prozesskostenrisiko der Stadt in der ersten Instanz rund 26 500 Euro.

Der undichte Stegmattensee beschäftigt die Stadt schon seit der Gartenschau. Grund ist laut Aussagen der Stadt der aufgeschüttete Damm, der den See auf 670 Metern umgibt. Denn dieser ist undicht. Derzeit wird der LGS-See saniert, damit er künftig kein Wasser mehr verliert. Bis Ende August sind daher Rundweg und Holzbrücke gesperrt.