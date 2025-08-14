Undav: Diskussion um Woltemade „ausgelutscht“ – Team lässt Transferpoker kalt

Vor dem Duell am Samstag im Supercup hat sich Deniz Undav zum Transferpoker um seinen Sturmpartner Nick Woltemade geäußert.
Geht er, oder geht er nicht? Ein möglicher Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München steht vor dem direkten Duell im Supercup an diesem Samstag in Stuttgart (20.30/MHP-Arena, Sat.1 und Sky) nach wie vor im Raum. VfB-Boss Alexander Wehrle hatte unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion ein Ultimatum gesetzt, „bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein“, sagte er. Die Bayern haben daraufhin wohl ein drittes Angebot nachgelegt – dass dem VfB nicht genügte. Zumindest stellte es so Woltemade-Berater Danny Bachmann dar.