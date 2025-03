1 War der beste SVS-Schütze: Michael Somiesky Foto: Kraushaar

Es hat nicht sollen sein: Der SV Simmozheim hat den Aufstieg in die Landesliga knapp verpasst.









Die Voraussetzungen waren ohne Benjamin Kammerer zwar ungünstig, dennoch haben die Simmozheimer Luftgewehrschützen alles versucht, in der Relegation zur Landesliga den Aufstieg in die Staffel Nord zu schaffen. „Wir müssen mit unseren Ergebnissen schon an die 390 Ringe Marke kommen“ hatte Michael Somiesky sich, Sara Schäfer und Andre Kolb in die Pflicht genommen.