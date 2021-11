4 Blitzschnell war die Abteilung Unterbränd wieder einsatzbereit. Kommandant Michael Becker, Bürgermeister Micha Bächle und Vize-Kommandant Tim Mailänder (von links) freuen sich über das Leihfahrzeug aus Neukirch. Quelle: Unbekannt















An einem Samstagmittag haben die Unterbränder Feuerwehrkameraden noch eine Probe – am Abend müssen sie zu einem zu einem Unfall ausrücken: Dass dies der letzte Einsatz ihres ersten eigenen Feuerwehrautos werden sollte, ahnten sie da noch nicht.

Bräunlingen-Unterbränd. Am Montag darauf war das 42 Jahre alte LF 8 im Kundendienst angemeldet und sollte repariert und mit neuem TÜV-Stempel versehen werden, um die Zeit bis zur Lieferung eines neuen wasserführenden Fahrzeugs zu überbrücken. Doch das Ergebnis war ernüchternd. Es gab eine lange Mängelliste. Annähernd 10 000 Euro hätte die Stadt investieren müssen, um die begehrte Plakette zu erhalten. Unter anderem waren Schäden an Lenkung und Bremsen zu beheben, die Kotflügel durchgerostet. Ersatzteile gibt es teilweise nur in der Oldtimer-Abteilung von Daimler-Benz – sehr teuer und mit langen Lieferzeiten. Das neue Fahrzeug soll zwar bald kommen, der Gemeinderat hat die Gelder bewilligt, doch momentan ist man mitten in der Ausschreibung. Es geht um eine Summe von mehr als 200 000 Euro und es ist daher ein aufwändiger Prozess. Bürgermeister Micha Bächle rechnet damit, dass es dieses Jahr noch einen Zuschlag gibt. "Aber bis das Fahrzeug dann geliefert wird, können objektiv noch ein bis zwei Jahre vergehen", sagt er. Nun war guter Rat teuer. Die Einsatzbereitschaft der für Bräunlingen strategisch wichtigen Abteilung sollte schließlich sichergestellt sein.

Nach einem Austausch mit Kommandant Michael Becker, Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche und Gesamtkommandant Christoph Barth sowie Kreisbrandmeister Florian Vetter hängte sich Bürgermeister Bächle ans Telefon. Er fragte bei seinen Kollegen aus der näheren Umgebung nach, ob in einer anderen Gemeinde ein Fahrzeug zur Verfügung stehe. Bei Bürgermeister Josef Herdner in Furtwangen wurde er fündig. Schnell wurde eine Einigung erzielt. "Dafür sind wir sehr dankbar", betont Bächle.

Die dortige Abteilung Neukirch hatte ein neues Fahrzeug bekommen. Dieses sollte überholt und weitergegeben werden. Das Fahrzeug kann nun bis zur Lieferung des neuen Fahrzeuges von der Stadt Furtwangen an Unterbränd ausgeliehen werden. Die sei deutlich kostengünstiger als eine Reparatur des alten LF8 und "ein gutes Beispiel einer interkommunalen pragmatischen Zusammenarbeit", freut sich Bächle. Bevor das Fahrzeug nach Unterbränd ging, wurde es geprüft und vom TÜV neu abgenommen. Es ist größer als das alte LF8, sodass die Frage blieb, ob es im provisorischen Domizil im Gemeindeschopf Platz hat. Doch "die Garage" passt genau.

Auch der notwendige LKW-Führerschein ist kein Problem, in Unterbränd haben acht Kameraden eine passende Fahrerlaubnis. So wurde innerhalb einer Woche ein passendes Ersatzfahrzeug besorgt. Rekordverdächtig, wie auch Kommandant Michael Becker findet.

Das alte LF 8 aus Unterbränd ist Baujahr 1979. Bis 1998 war das Fahrzeug bei der Feuerwehr Solingen in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Anfang März wurde es vom damaligen Kommandanten Werner Bürer und vom Vizekommandanten Gerhard Eßl besichtigt.

Unterbränd hatte bis dahin kein eigenes Fahrzeug. Bei Einsätzen wurden Schläuche und die erst 1963 angeschaffte Tragkraftspritze TS8 mit Traktoren zum Einsatzort gefahren. Zum 100. Geburtstag im Jahr 1999 entschlossen sich die Kameraden, das Fahrzeug aus Eigenmitteln anzuschaffen. Die Stadt Bräunlingen erklärte sich bereit, es vorzufinanzieren und die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Am 18. Dezember 1998 fuhren vier Feuerwehrmänner, Kommandant Werner Bürer, Walter Hepting, Andreas Krug und Roland Wider mit der Bahn nach Solingen, um das Fahrzeug nach Unterbränd zu überführen. Bei der Gesamtwehrprobe am 17. April 1999 in Waldhausen kam es erstmals zum Einsatz.