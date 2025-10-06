Unbemannte Flugobjekte: Russland weist Vorwürfe zu Drohnen in Deutschland zurück

Kanzler Merz äußert nach den Drohnensichtungen in Deutschland die «Vermutung», dass die Flugobjekte aus Russland gesteuert werden. Diese Version kommentiert nun Moskau.
Moskau - Nach Drohnensichtungen in Deutschland hat Russland Vorwürfe einer Beteiligung zurückgewiesen. "In Europa gibt es viele Politiker, die dazu neigen, derzeit für alles Russland verantwortlich zu machen. Sie tun dies stets unbegründet und pauschal", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.