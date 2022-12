Unfallfahrer verliert Kennzeichen in Lahrer Blumenladen

1 Die Lahrer Feuerwehr sicherte das Geschäft durch Pressspanplatten ab, nachdem ein unbekannter Autofahrer zwei Schaufenster zerstört hatte. Foto: Maier

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer ist in der Nacht auf Sonntag in einen Blumenladen in der Bismarckstraße gefahren und hat dabei zwei Schaufenster zerstört. Hinterher beging er Unfallflucht. Doch die Polizei hat eine heiße Spur.















Lahr - Nach dem Unfall nicht gerade alltäglicher Art hat die Lahrer Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen den bislang unbekannten Fahrer eines Mercedes CLS 350, der in der Nacht auf Sonntag "mit Karacho", wie es im Polizeibericht heißt, in das Blumengeschäft Griesbaum in der Bismarckstraße gefahren ist und dabei einen hohen Schaden angerichtet hat. Die Kosten beziffern die Beamten auf etwa 30 000 Euro.

Nachdem der Unbekannte in das Blumengeschäft gedonnert war und dabei zwei Schaufenster zerstört hatte, setzte er zurück und fuhr davon. Jedoch: Das Kennzeichen sowie Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle zurück. Ereignet hat sich das Ganze gegen 1.50 Uhr – als Unfallursache vermutet die Polizei zu hohe Geschwindigkeit in Verbindung mit einer eisglatten Straße.

Geschäft mit Pressspanplatten gesichert

Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr sicherten in der Nacht das Geschäft durch Pressspanplatten. Am Gebäude selbst sei kein Schaden entstanden, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder verdächtigen Personen geben können, sollen sich unter Telefon 07821/ 2770 beim Lahrer Polizeirevier Lahr melden.