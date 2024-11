1 Diebe machten im Sulgener Drogeriemarkt Beute. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

In einen Drogeriemarkt in der Heiligenbronner Straße in Sulgen sind am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr mehr als 400 Produkte gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Unbekannte sind am Samstag, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Heiligenbronner Straße auf Diebestour gewesen.

Die unbekannten Täter stahlen laut Polizei unbemerkt aus dem Markt mehr als 400 verschiedene Produkte, überwiegend aus dem Kosmetikbereich. Die Diebe erbeuteten Ware im Wert von mehr als 9000 Euro. Lesen Sie auch Personen, die verdächtige Beobachtungen im „DM Markt“ oder im umliegenden Bereich gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07422/2 70 10 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.