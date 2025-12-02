Unbebaute Grundstücke: Schramberg ohne Eile bei neuer Grundsteuer

Im Verwaltungsausschuss wurde deutlich, dass Schramberg zunächst keine Vorreiterrolle bei der Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke übernehmen möchte.
Gleich zweimal war im Verwaltungsausschuss die Grundsteuer ein Thema. Zunächst standen „erste Überlegungen“ zur Einführung einer Grundsteuer C auf der Tagesordnung. Das Ziel dieser neuen Grundsteuerart ist, mittels gezielter finanzieller Mehrbelastungen leerstehender, baureifer Grundstücke im Innenbereich einen zusätzlichen Anreiz zu deren Bebauung zu schaffen.