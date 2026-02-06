Mit Unterstützung von US-Präsident Donald Trump werden wohl erstmals seit langem wieder Hilfsprojekte für Nordkorea zugelassen. Die humanitäre Lage im Land bleibt angespannt.
Seoul - Die Vereinten Nationen planen laut einem Medienbericht mit politischer Unterstützung der US-Regierung, wieder humanitäre Hilfslieferungen nach Nordkorea zuzulassen. Siebzehn humanitäre Hilfsprojekte sollen die notwendige Ausnahmeregelung eines entsprechenden UN-Sanktionsausschusses erhalten haben, wie die Tageszeitung "Korea Herald" unter Berufung auf einen Beamten des südkoreanischen Außenministeriums berichtet.