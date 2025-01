1 In den hellen Gruppenräumen fühlen sich die Kinder nach Aussage von Eltern und Erzieherinnen wohl Foto: Jeanette Tröger

Die Schäden an der neuen Kita in Gechingen ließen keine Alternative zu: Die Kinder mussten auf Zeit umziehen. Eine Lösung, die zumindest die Jungen und Mädchen nicht allzu sehr zu stören scheint. Beim „Tag der offenen Container“ in Gechingen konnten sich Interessierte ein Bild davon machen.









Link kopiert



Das Ausmaß der Wasserschäden in der neu gebauten Kita Wiesennest in den Wolfswiesen in Gechingen ist so groß, dass die Schäden nicht im laufenden Betrieb behoben werden können.