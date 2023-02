12 Die Irslinger Mockele grüßen beim G4-Treffen. Foto: Weisser

Das Freundschaftreffen der vier Narrenzünfte aus Dietingen, Böhringen, Irslingen und Harthausen hat nach der Zwangspause nichts von seinem Reiz und seinem Charme eingebüßt.









Der mittlerweile neunte Umzug lockte zahlreiche Besucher aus der Gesamtgemeinde und der Umgebung nach Dietingen in die „Hauptstadt“. Man kennt sich beim Narrentreffen der „vier Glückseligen“, wie Bürgermeister Frank Scholz die teilnehmenden Vereine zu titulieren pflegt.

Ein Narrentreffen in familiärem Rahmen

Das gilt sowohl für die Narren wie auch für die Zuschauer am Straßenrand. Deshalb hat dieses Narrentreffen einen fast familiären und überschaubaren Rahmen. Und das gerade schätzen viele Besucher an dieser Veranstaltung. Etliche Besenwirtschaften luden nach dem Umzug zum Verweilen ein. Nicht nur in der Festhalle, auch in diesen Lokalitäten war Stimmung garantiert.

Alle vier Zünfte wurden von ihren jeweiligen Musikkapellen begleitet. Zudem reihten sich die Gößlinger Musiker – sie gehören von Anfang an dazu - sowie die Böhringer Schantle-Kapelle in den Umzug ein. Ein optisches Schmankerl boten die Gardemädchen der teilnehmenden Zünfte in ihren adretten Kostümen. Herausgeputzt hatten sich ebenso die Narrenräte, unermüdlich riefen diese den Zuschauern den jeweiligen Narrenruf zu.

Bei den Dietingern ist nicht nur der Bär los

Traditionell führte der Gastgeber den närrischen Lindwurm an. Bei den Dietingern war nicht nur der Bär los. Auch die Schreckenberg – Hexen zeigten sich recht agil. Zudem bereicherten die Weißnarren und „Baura- Männer“ den Auftritt der Dietinger Zunft. Ein farbenprächtiges Bild bot ebenso die Nachbarzunft aus Irslingen mit Ritter, Knappen, Burgfrauen, dem Bauernpaar, den Schellnarren und den umtriebigen Mockele.

Die Böhringer Zunft war trotz dem vorabendlichen Bürgerball mit einer stattlichen Schar von Schellnarren, Schantle und Deifelskuche–Hexen sowie dem Benner-Rössle gekommen. In großer Zahl präsentierten sich auch die Hansel, Narros und Schantle aus Harthausen.