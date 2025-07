Es findet immer Anfang Juli statt und leitet damit den letzten Tag an der Schule ein, bevor es sechs Wochen in die Sommerferien geht: das Brugger Jugendfest und gleichzeitig größtes Heimatfest von Rottweils Schweizer Partnerstadt im Aargau hat am Donnerstag stattgefunden.

Wie Tobias Hermann von der Stadt Rottweil in einer Pressemitteilung schreibt, war auch in diesem Jahr wieder eine Delegation aus Rottweil mit dabei.

Mit dem Jugendfest und der Morgenfeier am Donnerstag starten die Brugger Schulkinder offiziell in die Sommerferien. Am Donnerstagmorgen fand ein Umzug, der so genannte Rutenzug, der Schüler statt, an dem die Mädchen weiße Kleider und einen Blumenkranz in den Haaren tragen, die Jungs sind in schwarz-weiß gekleidet.

Im Anschluss an den Rutenzug folgt die Morgenfeier auf dem Freudenstein, dieses Jahr mit Oberst Beni Horn, Leiter einer beheimateten Pioniereinheit der Schweizer Armee, als Festredner. Er sprach über Frieden, Freiheit und Werte, die unsere Gesellschaft ausmachen.

Die Rottweiler Delegation bestand in diesem Jahr aus Oberbürgermeister Christian Ruf, Stadtrat Rasmus Reinhardt mit Ehefrau Heide sowie Stadtrat Reiner Hils. Begleitet wurden sie von Mitgliedern des Vereins „Rottweiler Freunde von Brugg“, die sich seit Jahren für die deutsch-schweizerische Städtepartnerstadt engagieren.

Freundschaft und Austausch

Die Rottweiler Gruppe wurde von der Brugger Stadtspitze empfangen. Zum gemeinsamen Pressefoto mit Stadtammann Barbara Horlacher stieß auch der diesjährige Jugendfestredner Beni Horn hinzu. Beim abendlichen Empfang der Ehrengäste war die offizielle Delegation aus Termingründen zwar schon wieder zurück in Rottweil, doch gab es für die privaten Gäste einen herzliches „Grüezi“ – ausnahmsweise auf Hochdeutsch.

Oberbürgermeister Ruf betont: „Die Teilnahme am Brugger Jugendfest unterstreicht die lebendige Freundschaft und den regelmäßigen Austausch zwischen Brugg und Rottweil – getragen vom persönlichen Engagement und der Herzlichkeit auf beiden Seiten.“