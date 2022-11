1 Seit dem 1. Oktober ist die Firma Hoh in Sulz angesiedelt. Foto: Hoh

Nach 41 Jahren in Vöhringen, ist die Firma Hoh seit dem 1. Oktober Gewerbesteuerzahler in Sulz. Geschäftsführer Dennis Hoh erklärt die Gründe.















Link kopiert

Sulz/Vöhringen - Dennis Hoh äußert sich zwar zufrieden über den neuen Standort der Firma Hoh in der Hartensteinstraße in Sulz-Kastell. Der Umzug der Firma wurde aber unumgänglich, weil es in Vöhringen keine Möglichkeit zum Weitermachen mehr gab. Hoh erklärt: "Unser alter Standort wurde zum Sanierungsgebiet erklärt, dort soll eine komplette Umgestaltung entstehen, in der die Gemeinde keinen Platz mehr für unseren Industriebetrieb sieht. Wir wären sehr gerne in Vöhringen geblieben, haben aber keine Alternativflächen angeboten bekommen."