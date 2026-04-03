Umzug nach Herbolzheim: Gallaghers Nest hat ein neues Zuhause

Der Musik-und Kulturpub musste 2025 schließen. Die Inhaber Lisa und Matt Woosey haben nun einen Ort gefunden, an dem sie ihr Konzept im größeren Stil anbieten können.
Bereits im Sommer 2024 verkündet das Betreiberpaar Lisa und Matt Woosey, dass ihr bekannter Musikpub Gallaghers Nest in Münchweier im März 2025 schließen wird. Zahlreiche Konzerte und innovative Veranstaltungen hat Gallaghers Nest in den vergangenen sechs Jahren veranstaltet. Als Hauptgrund für das Ende von Gallaghers Nest nannten sie die geringe Kapazität, denn der Veranstaltungsort bot maximal 100 Gästen Platz, damit könne man langfristig nicht überleben, hieß es damals.