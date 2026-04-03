Umzug nach Herbolzheim: Gallaghers Nest hat ein neues Zuhause

Der Musik-und Kulturpub musste 2025 schließen. Die Inhaber Lisa und Matt Woosey haben nun einen Ort gefunden, an dem sie ihr Konzept im größeren Stil anbieten können.

Bereits im Sommer 2024 verkündet das Betreiberpaar Lisa und Matt Woosey, dass ihr bekannter Musikpub Gallaghers Nest in Münchweier im März 2025 schließen wird. Zahlreiche Konzerte und innovative Veranstaltungen hat Gallaghers Nest in den vergangenen sechs Jahren veranstaltet. Als Hauptgrund für das Ende von Gallaghers Nest nannten sie die geringe Kapazität, denn der Veranstaltungsort bot maximal 100 Gästen Platz, damit könne man langfristig nicht überleben, hieß es damals.

Nun – ein Jahr später – gibt es gute Neuigkeiten: „Wir übernehmen das Atlantis in Herbolzheim“, erzählt Lisa Woosey im Gespräch mit unserer Redaktion. Die ehemalige Diskothek stehe schon seit einigen Jahren leer. Doch wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen? „Herbolzheims Bürgermeister, Thomas Gedemer, hat uns im vergangenen Jahr angesprochen, ob wir Interesse haben, denn das Gebäude soll verkauft werden“, erinnert sich Woosey. Sie besuchte die Lokalität im August vergangenen Jahres gemeinsam ihrem Mann, das Musikerpaar war „sofort Feuer und Flamme“.

Die Stadt Herbolzheim werde die ehemalige Diskothek kaufen und das Musikerpaar als Pächter einsetzen. „Im April ist Notartermin“, verriet Woosey. Sie lobte die Stadt und insbesondere dessen Bürgermeister für die „großartige Unterstützung“. Zuvor habe man sich jedoch zehn oft mit der vorherigen Inhaberin Ruth Paschold getroffen, um sich ein genaues Bild von dem Ort zu machen.

Das Atlantis verfügt über mehr Raum und Parkplätze

Sehr früh habe man auch das städtische Bauamt, Ingenieure und Architekten eingebunden, damit die Umbauarbeiten voranschreiten können, so Woosey. Im Hauptsaal müssen etwa die dunklen Hüllen entfernt werden, außerdem sollen Fenster eingesetzt werden. Die Umbauarbeiten des Hauptsaals sollen im Sommer beendet werden.

Die Vorteile des Gebäudes liegen aus Sicht der zukünftigen Pächterin auf der Hand: „Wir haben im Atlantis Platz für bis zu 450 Personen und die Fläche ist etwa viermal so groß wie beim Gallaghers Nest“. Zudem sei die Nähe direkt am Bahnhof ideal und für Pendler sehr gut zu erreichen. Die Parksituation habe sich im Vergleich zum Münchweierer Pub ebenfalls deutlich verbessert, etwa 100 Parkplätze werden den Besuchern zur Verfügung stehen, freut sich Woosey.

„Wir wollen unter anderem Konzerte und Festivals, Theater, Comedy-Formate, einen Bier-und einen Cider-Shop, Quizabende sowie Seniorentreffs anbieten.“ Die zukünftigen Betreiber haben also große Ziele für den Betrieb der ehemaligen Diskothek Atlantis – und wollen an den Erfolg ihrer alten Wirkungsstätte anknüpfen. Den Namen werde man aber in „Gallaghers Nest 2.0“ ändern, stellte Woosey klar. „Wir haben uns in Münchweier ein Image und ein Publikum aufgebaut, das wollen wir in Herbolzheim mit unserem Namen weiterführen“.

Bistro soll renoviert werden

Dabei sollen auch neue Elemente helfen: „Wir wollen das bisherige Bistro renovieren und einen Mittagstisch anbieten“, skizziert Woosey. Mitarbeiter von Gewerbetreibenden in der Umgebung können vom Angebot profitieren. Zu bestimmten Anlässen wie Konzertabenden habe man vor, das Bistro auch abends zu öffnen. Die Renovierung solle nur einige Wochen dauern, so Woosey.

Sie seien sich bewusst, dass „viele Menschen das Atlantis kennen und schöne Erinnerungen damit verbinden“. Daher plane man, etwa alle zwei Monate eine „Disco-Night“ zu veranstalten, kündigt Woosey an. Das erste Event in den neuen Räumlichkeiten stehe ebenfalls fest: „Wir wollen im Mai oder Juni ein Räumungsaktion mit alten Sachen veranstalten.“ Dabei werde Live-Musik gespielt und der Erlös an den guten Zweck gespendet.

Einen genauen Einzugstermin gebe es noch nicht, aber „wir scharren mit den Hufen“. Auch die Stammgäste haben sich schon erkundigt, wann es wieder losgehe. Geduld sei gefragt, schließlich stelle der Umbau ein größeres Projekt dar. Das Atlantis als Veranstaltungsort sei ein „absoluter Glücksfall“, so das Fazit von Woosey.

Über die Pächter

Matt und Lisa Woosey haben mit Gallagher’s Nest als eine Reihe von Hauskonzerten bei sich zuhause angefangen. Musiker aus den USA, Großbritannien, Italien, Australien, Frankreich aber auch aus der Region sind schon in ihrem Wohnzimmer aufgetreten. Matt Woosey ist ein Profimusiker, Lisa Woosey Reiseveranstalterin.