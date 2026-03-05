Umzug nach Heilbronn: SGV Freiberg will sich umbenennen

Der württembergische Fußball wird sich an einen neuen Namen gewöhnen müssen. Wie genau der lauten wird, das steht noch nicht im Detail fest. Doch Regionalligist SGV Freiberg hat angekündigt, seinen Umzug zur kommenden Saison nach Heilbronn auch durch eine Änderung des Vereinsnamens darzustellen. „Es wird den Zusatz Heilbronn geben. Damit zeigen wir, dass wir zur Stadt stehen. Das ist selbstverständlich, wenn wir dort künftig spielen“, sagt SGV-Chef Emir Cerkez.

Der SGV Freiberg spielt auch in dieser Saison wieder um den Aufstieg in die 3. Liga mit, ist aktuell Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Sonnenhof Großaspach mit seinem aus Nagold stammenden Trainer Pascal Reinhardt. Anders als in der Vorsaison hat der Sport- und Gesangverein diesmal aber die Lizenz für die 3. Liga beantragt und würde vom Aufstiegsrecht Gebrauch machen.

Stadt investiert nicht

Knackpunkt war bislang das Wasenstadion des SGV Freiberg. Für die 3. Liga erfüllt es nicht die Auflagen, doch die Stadt Freiberg will kein Geld in einen Umbau investieren – obwohl sich Cerkez, der auch Hauptsponsor des Vereins ist, finanziell beteiligen wollte. Nach jahrelangen Diskussionen hat der Verein daher nun entschieden, seine Heimspiele ab der kommenden Saison im Heilbronner Frankenstadion auszutragen – selbst wenn es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte. Cerkez: „Wir sind in Freiberg nicht gewünscht. Das Thema ist jetzt vom Tisch.“

Kommt die Fusion?

Angefeuert werden damit auch Spekulationen um eine mögliche Fusion mit dem VfR Heilbronn. Das einstige Gründungsmitglied der 2. Bundesliga wurde 2018 von Traditionalisten neu gegründet, nachdem der alte VfR nach zwei Fusionen im FC Union Heilbronn aufgegangen war. SGV-Chef Cerkez befeuert nun diese Spekulationen: „Wir werden über eine Zusammenarbeit auch mit anderen Vereinen vor Ort sprechen, vor allem aber mit dem VfR.“ Unter den Fans des VfR Heilbronn hat sich bereits Widerstand gegen eine mögliche Fusion formiert.