Umzug nach Heilbronn: SGV Freiberg will sich umbenennen

Der Umzug des Regionalligisten SGV Freiberg nach Heilbronn ist beschlossene Sache. Und das soll man nun auch am Vereinsnamen merken.
Der württembergische Fußball wird sich an einen neuen Namen gewöhnen müssen. Wie genau der lauten wird, das steht noch nicht im Detail fest. Doch Regionalligist SGV Freiberg hat angekündigt, seinen Umzug zur kommenden Saison nach Heilbronn auch durch eine Änderung des Vereinsnamens darzustellen. „Es wird den Zusatz Heilbronn geben. Damit zeigen wir, dass wir zur Stadt stehen. Das ist selbstverständlich, wenn wir dort künftig spielen“, sagt SGV-Chef Emir Cerkez.