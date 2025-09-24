Umzug nach der Sanierung: „Eine echte Chance für Winterlingen“: Das Theater K3 wird deutlich größer

Das derzeitige Domizil des K3 wird umgebaut; das Theater muss so lange ins Exil. Es darf jedoch nach dem Umbau zurückkehren – und hat dann mehr als doppelt so viel Platz.
Die gute Nachricht zuerst: „Wir verbessern uns“, sagt K3 Intendantin Evelin Nolle-Rieder. Derzeit nutzt das K3 230 Quadratmeter im Erdgeschoss eines mäßig attraktiven Gebäudequaders in der Wilhelm-Bihler-Straße; wenn dessen Umbau abgeschlossen ist, stehen ein Stockwerk tiefer, im Souterrain, fast 600 Quadratmeter zur Verfügung, zusätzlicher Platz für den derzeit ausquartierten Fundus, für ein Lager, für Workshops, Konferenzen und Versammlungen aller Art. Schöne Aussichten, keine Frage.