Umzug Monate später So wirkt sich Corona auf Althengstetter Studentin aus

Dem ungewöhnlichen Studienbeginn kann die junge Frau sogar etwas Positives abgewinnen: Zumindest hatte sie im Sommer keinen Stress mit der Wohnungssuche. Die Nachteile überwiegen dennoch: "Man hat weniger Kontakt zu seinen Mitstudenten." Er läuft virtuell über Plattformen wie Zoom, Discord oder Whatsapp. "Hauptsächlich kennt man sich vom Schreiben", erzählt Leah. Statt Treffen vor Ort organisiert beispielsweise die Fachschaft nun Interessengruppen übers Smartphone: Darin "begegnen" sich etwa Fans von Videospielen, oder es gibt einen Lesekreis.

Digitale Erstsemesterparty

"Es geben sich alle Mühe, es persönlicher zu machen." Sogar eine Erstsemesterparty fand statt – zwar als Videokonferenz, dafür aber immerhin mit Vorstellungsrunde und Kneipenquiz.

Immerhin war Leah auf das Online-Studium nicht gänzlich unvorbereitet. Ausgerechnet dank der Pandemie: Während des ersten Lockdowns konnte sie reichlich Erfahrung sammeln darin, via Internet zu lernen und die Zeit selbst einzuteilen. Trotzdem ist es nicht immer einfach, sich zu motivieren, zumal nicht alle Vorlesungen oder Seminare live stattfinden.

Sommer war besser als gedacht

Den ersten Lockdown empfand sie als "nicht so schlimm, weil man das Gefühl hatte, es geht vorbei". Selbst wenn diese Hoffnung von Woche zu Woche enttäuscht wurde. Jetzt, beim zweiten Lockdown sieht es anders aus. "Der ist auch für mich nicht spaßig." Das Winterwetter schlägt auf die Laune.

Alles in allem will sich Leah Strauß dennoch nicht beschweren. Corona hat ihr zwar die Urlaubspläne verhagelt – nach dem Abi wollte sie mit dem Zug durch Europa reisen, zudem Freunde in den USA besuchen –, trotzdem sagt sie: "Es gab auch viele schöne Sachen, die dieses Jahr passiert sind." Zum einen hat sie ihr Abitur gemacht, zum andern war der Sommer "besser als im April gedacht".

Eine Stunde von der Uni entfernt

Und es wird doch noch was mit Berlin: In der Woche vor Weihnachten war die Althengstetterin dort zwei Tage auf Wohnungssuche und ist fündig geworden. Sie hat seit Februar ein WG-Zimmer, mit der Bahn eine Stunde von der Uni entfernt. Dass sie sich dort einsam fühlen könnte, weil auch das Sommersemester online stattfinden wird, befürchtet sie nicht. "Ich kenn’ Leute in meinem Alter, die haben ihre besten Freunde noch nie gesehen" – außer via Internet.

Den Umzug hat sie dennoch bis Februar hinausgezögert, in der Hoffnung auf ­Lockerungen. Dann wird es wäre es wieder leichter, Menschen doch in persona kennenzulernen. Sorgen wegen des Virus mache sie sich zwar, Angst habe sie aber keine. "Es kommt, wie es kommt", sagt die 19-Jährige. "Und ich mach, was ich kann." Mit diesem Gefühl zieht sie in die Hauptstadt. Übrigens wäre Leah gerne eine Tomate. "Das ist ein gutes Gemüse. Das kann man überall brauchen", findet sie. Ganz sicher auch in der ersten eigenen Wohnung.