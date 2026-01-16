Umzug ist einen Monat her: So hat sich das Pflegeheim St. Marien im Ettenheimer Neubau eingelebt

Für rund 60 Senioren stand am 17. Dezember ein aufregender Tag bevor: Sie zogen in die neuen Räume im Herzen der Stadt. Wie haben sich Bewohner und Personal eingelebt?
Es war ein Tag, der im Ettenheimer Caritashaus St. Marien große Vorfreude, mit Sicherheit aber auch die ein oder andere Sorgenfalte bereitete: der 17. Dezember. Vor genau einem Monat hieß es für Mitarbeiter und Senioren, von der gewohnten Umgebung Abschied zu nehmen und in den Neubau in der Altstadt zu ziehen. Für das Personal bedeutete das einen völlig neuen Arbeitsplatz, für die Bewohner dagegen eine neue Lebensumgebung.