Was kann es schöneres geben als die Fasnet? Ganz Weitingen feiert die tollen Tage trotz Abstieg und Finanznot. Dann lieber schön Prosecco!

Was war das 2025 für ein Mix der guten Laune auf der Ortsdurchfahrt Weitingen! Das Dream-Team zockt sich schon mal warm für den Umzug – Zigarre, Goldmünzen, Geldspielautomat inklusive. Und im Wagen der Bauwagen-Crew wummert der Beat schon vor der Abfahrt durch das närrische Volk.

Und dann geht es endlich los: Die Bettschoner laufen los, rufen „Narri-Narro“. Danach gleich die Tanzgruppe Weitingen in rot-weiß, die von der ersten Sekunden an Vollgas an guter Laune gibt. Danach sammeln die Bettschoner gleich die ersten Mädels ein – und der Umzug kommt in Fahrt.

Partystimmung schon vor dem Start: Im Bauwagen heißt es: Hoch die Gläser. Foto: Jürgen Lück

Moderator heizt die Menge an

Moderator Pascal steht in Höhe Blume. Er heizt die Menge an. Muss mit dem Narrenrat Bildechingen einen Schluck aus dem Flachmann nehmen, übergibt Bianca von der Narrenzunft Rohrdorf seinen Hut und kann sich kaum bremsen, als die Motivwagen kommen.

Die Spaßpolizei von Weitingen – im Beutel sind keine Knöllchen, sondern Kamelle. Foto: Jürgen Lück

Damit nichts schiefgeht, ist auch die Spaßpolizei vor Ort, um die wilde Menge im Griff zu halten. Aber keine Angst – im Beutel sind keine Knöllchen, sondern Kamelle, wie der Kölner sagen würde.

Auf dieser Lok sind Jim Klopf und Schlukas, der Lokomotivführer unterwegs. Foto: Jürgen Lück

Feuerwerk der guten Laune

Und es wird ein Feuerwerk der guten Laune: Die Narrenzunft Baisingen kommt mit einer Riesen-Lok namens Emma eingefahren. Das Motto: Jim Klopf und Schlukas, der Lokomotivführer. Der Sägbock Börstingen macht es tierisch – die vier in orange rufen: „Rettet die Bäume, esst mehr Biber!“

Die gelbe Gefahr will am liebsten Abheben beim Fasnets-Umzug in Weitingen. Foto: Jürgen Lück

Dann die Crazys. Der Wagen – ganz in rosa. Die Security reicht noch ein Gläschen hoch und dann ist zu sehen: Die Mädels feiern stilvoll in der überdimensionalen Prosecco-Flasche. Auch sehr cool: Der TSV Weitingen hat sogar ein Fußballtor hinten an seinem Wagen. Das Motto hier: Nur die Vereinslegenden können den Abstieg abwenden. Auch der Narrenrat der Bettschoner zieht das chronisch klamme Rathaus auf. Eine Hexe auf dem Fahrrad, unten das Motto: „Der Narrenrat tretelt für das Licht, die Gemeinde zahlt es nicht.“

Gut, dass die Sonne scheint für diesen Gute-Laune-Umzug.