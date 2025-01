59. Schwarzwaldpokal in Schonach Sportler aus 14 Nationen sind am Start

Schonach fiebert dem 59. Schwarzwaldpokal in der Nordischen Kombination am Wochenende entgegen. Erwartet wird alles, was Rang und Namen hat. Der Weltcup-Führende Jarl Magnus Riiber aus Norwegen will sein gelbes Trikot verteidigen.