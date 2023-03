Umzug in VS erfolgreich

1 Michaela Ristic, Zentralleitung nationale Spedition, und Niederlassungsleiter Darko Ilic vor dem neuen Speditionsterminal in Villingen. Die Noerpel-Gruppe hat am 6. März den Betrieb dort aufgenommen. Foto: Noerpel-Gruppe

Die Spedition Noerpel in Villingen-Schwenningen ist umgezogen und hat am Montag ihren Betrieb im Neubau im Zentralbereich aufgenommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Wochenende hat die Noerpel-Gruppe den Standortumzug abgeschlossen und das moderne Terminal im neuen Gewerbegebiet Drachenloch bezogen. Das erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Seit Montag, 6. März, arbeitet das Noerpel-Team in dem neuen Gebäudekomplex, nur rund 600 Meter vom bisher genutzten Areal Auf Herdenen entfernt.

Dank der akribischen Vorbereitung und nicht zuletzt dem großen Engagement der rund einhundert Mitarbeiter habe der Umzug reibungslos geklappt – und das bei laufendem Betrieb: „Wer schon einmal umgezogen ist, weiß, wie viel Arbeit damit verbunden ist“, sagt Darko Ilic, Niederlassungsleiter in Villingen-Schwenningen. „Wir haben in kürzester Zeit Möbel, Geräte und Hallenequipment verlagert und alle Arbeitsplätze eingerichtet. Jetzt ist alles an seinem Platz, die IT funktioniert und der Start in unserem neuen Terminal ist geglückt!“

Das 10 000 Quadratmeter große Speditionsterminal biete dem Noerpel-Team perfekte Arbeitsbedingungen: An 82 Verladetoren docken die Lkw an, um Waren anzuliefern oder aufzunehmen. In der 7300 Quadratmeter großen Halle werden die Transportsendungen umgeschlagen und versandfertig gemacht.

Großes Gelände mit vielen Möglichkeiten

Damit der Hallenverkehr schnell und reibungslos funktioniert, verfügt die Umschlaghalle über einen besonders breiten Mittelgang. Mehr als 2000 Quadratmeter nutzt Noerpel als Bürofläche. Auch das Außengelände bietet viel Platz: Auf dem 42 000 Quadratmeter großen Grundstück stehen umfangreiche Verkehrs- und Abstellflächen für Fahrzeuge sowie Equipment zur Verfügung.

Kurz vor dem Umzug werfen Michaela Ristic, Zentralleitung nationale Spedition, und Niederlassungsleiter Darko Ilic einen Blick in die (noch) leere Umschlaghalle. Foto: Noerpel-Gruppe

Beim Bau des neuen Standorts legte die Noerpel-Gruppe eigenen Angaben zufolge ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: Die Immobilie wurde nach BEG 40-Standard errichtet und benötige nur 40 Prozent der Energie, die ein konventionell errichtetes Referenzgebäude verbraucht. Die Hallenfassade besteht aus recycelbaren Metall-Kassetten-Elementen.

Photovoltaik und Wärmepumpe installiert

Ein Großteil des benötigten Stroms werde über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach erzeugt, während das Gebäude mit einer energiesparenden Luft-Wasser- Wärmepumpe beheizt wird. Eine Mess-Steuer-Regel-Technik vernetzt darüber hinaus die gesamte Gebäudetechnik – sie ist bedarfsgerecht abgestimmt und damit energieeffizient.

Auf dem Gelände sind außerdem. E-Ladesäulen für Pkw installiert, die Vorrüstung für E-Lkw ist vorgesehen.

Die Arbeiten auf dem Gelände, welches bereits 2016 von Noerpel gekauft wurde, hatten vor rund einem Jahr begonnen. Da der Mietvertrag am bisherigen Standort auslaufe, habe man sich für einen Neubau entschieden.

Alter Standort wird von DB Schenker übernommen

Die alte Noerpel-Immobilie wird derweil von DB Schenker übernommen. Der Logistiker hat bereits in unmittelbarer Nachbarschaft seinen Standort und kann seine Flächen von 3400 auf 7100 Quadratmeter mehr als verdoppeln. Die Übernahme des Gebäudes ist auf den 1. Juli geplant.