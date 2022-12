Neubau für 18,5 Millionen Euro IHK will im vierten Quartal in Zentralbereich von VS ziehen

Rund 18,5 Millionen Euro investiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) in ihren Neubau im Zentralbereich der Doppelstadt. Wir werfen einen Blick in das Innere des Gebäudes, welches in diesem Jahr bezogen werden soll.