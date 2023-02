29 Strahlende Gesichter haben die Gutzeleschlecker aus der Unterstadt. Foto: Lukas Nagel

Viele närrische Gruppen, sei es im traditionellen Häs oder in Fantasiekostümen, und etliche Musiker ziehen beim Sonntagsumzug durch Triberg.









Das bewiesen die einheimischen Gruppierungen und Vereine beim großen Sonntagsumzug, der mit Neuheiten aufwartete. Die Zuschauerzahl gab den Veranstaltern recht.

Pünktlich um 14 Uhr fiel am Sonntag der Starschuss für einen bunten Umzug, der sich vom neu errichteten Narrendorf am Kurhaus über die Schulstraße, Gartenstraße und Hauptstraße in Richtung Pfaffeck und Kurgarten beinahe eine Stunde durch die Wasserfallstadt zog. Der Straßenrand entlang der Strecke war gesäumt mit hunderten Zuschauern, die sich jedoch vor allem am Marktplatz und auf dem Boulevard tummelten, wo das Umzugsgeschehen von Narrenrätin Eva Kammerer moderiert wurde.

Groß ist die Anzahl der am Umzug teilnehmenden Teufel. Foto: Lukas Nagel

Der Fanfarenzug sorgt mit seiner Darbietung dafür, dass auch entlang des Umzugswegs geschunkelt wird. Foto: Lukas Nagel

Angeführt wurde der bunte Lindwurm traditionsgemäß von Narrenpolizist Rainer Buderath, dicht gefolgt von den Radautrommlern, die schon um 7 Uhr morgens mit ihrem rhythmischen Schlägen dafür sorgten, dass niemand die närrische Hochzeit verschläft.

„Fußballer-Senioren“ mühen sich mit Rollator den Berg hoch

„Für mich und in meinem Alter ist der neue Umzugsweg nichts. Es geht fast nur bergauf“, gestand einer der „Senioren“ des Fußballclubs. Mit Gehstöcken, Rollatoren, anderen Alltagshilfen und teils aufwendigen Verkleidungen zeichneten die jungen Fußballer ein Zukunftsbild ihrer selbst.

Aus bunten Stoffresten entstanden ist das Häs der Spättle. Sie necken die Zuschauer gerne mit ihrer Streckschere. Foto: Lukas Nagel

Sie sind ein besonderer Hingucker: die Samschdigs-Spättle, die als rote Erdbeeren einen farbigen Akzent setzen. Foto: Lukas Nagel

Ein besonderer Hingucker waren die Samschdigs-Spättle, die als rote Erdbeeren einen farbigen Akzent setzten, während die Turmhexen leicht anhand ihrer violetten Kopftücher erkannt werden konnten. Nicht fehlen durften weiterhin die Burghexen sowie ihre Kolleginnen vom Schillerstein, die wie bereits am Donnerstag auch gestern nicht mit Konfetti sparten. Eine kleine Gruppe an Moosgeißen mischte sich zudem in das bunte Treiben, dessen Klänge geprägt waren vom Fanfarenzug unter Lisa Datzmann. Auf keinen Fall fehlen durften die Gremmelsbacher Holzschuehklepfer mitsamt Narrenrat unter Narrenchefin Steffi Laube.

Wilde Rocker- und Punktruppe sorgen für richtigen Sound

Die wilde Rocker- und Punktruppe um Ralf Barth sorgte mit Frontmann Moritz Scherzinger und ihren Schlaginstrumenten, die sie aus alten Töpfen, Pfannen und Fässern zusammengeschraubt hatten, selbst für den richtigen Sound. Als diesmal recht überschaubare Gruppe an Cowboys präsentierte sich die Narrengemeinde Oberstadt mit ihrem „Bürgermeister“ Pfiffer III. alias Matthias Klausmann. Indes war der Narrenrat der Stabhalterei Freiamt in aufwendig gestalteten Boxautos mitsamt Kassenhäuschen auf Konfrontationskurs mit dem Publikum. Doch ihren Gutseleschlecker machten den rasenden Kurs durch die ein oder andere verteilte Süßigkeit wieder wett.

Schwer zu Fuß: Die „Senioren“ vom Triberger Fußballclub beim Sonntagsumzug. Foto: Lukas Nagel

Sie fuhren schon E-Autos, als es die Grünen noch gar nicht gab: Die Narrenräte der Stabhalterei Freiamt mit ihren aufwendigen Boxautos haben sogar ein eigenes Kassenhäuschen dabei. Foto: Lukas Nagel

Krönender Abschluss war dann die Narrenzunft mit ihren Traditionsfiguren, begleitet von einer großen Zahl an Stadtmusikern, von denen viele dieser Tage im Dauereinsatz sind. Ihnen folgte eine große Schar an Feierwütigen in das Narrendorf im Kurgarten, wo noch lange gefeiert wurde.

Die Gremmelsbacher Holzschuehklepfer kommen gerne zum großen Sonntagsumzug nach Triberg. Foto: Lukas Nagel