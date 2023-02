17 Die Mühringer Krattenmacher haben treue Fans. Foto: Morlok/Morlok

Nach zwei intensiven Tagen in der Halle, bei der die „Zigeuner Untertalheim“ viele fröhliche Hästräger und zudem jede Menge partywillige Leute begrüßen durften, sowie der traditionellen Seniorenfasnet im Narrenheim zog es die Zunft nach alter Tradition raus auf die Straße.

Der Talheimer Umzug ist jedes Jahr der Höhepunkt der Fasnet im Steinachtal, und auch diesen Sonntag säumten wieder viele hundert Besucher die Hauptdurchfahrtsstraße des Orts, um sich vom bunten Treiben begeistern zu lassen. Bereits vor dem eigentlichen Umzug wurde deutlich, mit wie viel Begeisterung die Talheimer bei ihrer Fasnet mitmachen.

Auch die Zuschauer sind närrisch

Kaum ein Besucher ohne fröhliche „Kriegsbemalung“, ohne lustiges Hütchen auf dem Kopf oder ein sonstiges Utensil der Fröhlichkeit. Das Steinnachtal hatte sich also wieder einmal für diesen Umzug schick gemacht, das Wetter tat gerade so mit, und da konnte eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Lange bevor sich der bunte Tross, der dieses Mal von 32 Narrenzünften mit gut 1400 Maskenträgern zusammengestellt wurde, in Bewegung setzte, kristallisierten sich wieder die Abschnitte um die beiden Sprecherwagen, ebenso wie die Verpflegungs-Quartiere der örtlichen Vereine, als die Anziehungspunkte für die Besucher heraus.

Im oberen Abschnitt der Strecke machte Moritz Pohle-Schellenberg als Umzugssprecher auf die Besonderheiten der einzelnen Gruppen aufmerksam. Im unteren Teil des Tales, vor dem alten Rathaus mit seinem berühmten Fußgängerüberweg, stand Ortsvorsteher Anton Ade am Mikrofon.

Wald-Hexen feiern

Angeführt wurde der Umzug wie immer von den unterschiedlichen Masken der Zigeuner selbst. Voraus der Täfeles-Bub, dann der Hexenwagen und das Zigeunerballett. Die Wald-Hexen feiern in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen und legten sich deshalb besonders ins Zeug. Die bunt gekleideten Zigeuner in Maske, bei denen den Mädels mit ihrem Tamburin den Takt vorgeben, folgte.

Die „Grundmännle“, folgten ebenso wie die „Buchelesweiber“ mit ihrer markant, grünen Stola in gehörigem Abstand. Oberzigeuner Karlheinz Lang und seine Narrenräte brauchten natürlich nicht zu laufen. Sie wurden im Zigeunerwagen die Umzugsstrecke entlanggefahren und hatten daher alle Zeit der Welt, Bonbons pfundweise ins Volk zu schmeißen.

Ruppige Scherze – auch mit alten Herren

Die Kleinen vom Kindergarten freuten sich, dass sie wieder einmal im Micky-Maus-Zügle im Umzug mitfahren durften und wurden von den Eltern dabei besser bewacht als der Papst, wenn er mit dem Papa-Mobil unterwegs ist. Die heimischen „Brechalochhexen“ hatten, entgegen der sonstigen Gepflogenheit, ihren Narrensamen dabei und hüpften und tollten teilweise sogar unmaskiert, doch nicht weniger hübsch, umher. Sie zeigten auch, was Umzugsbesucher so alles mit sich machen lassen. So legten sie zentnerschwere Herren über ihren mitgeführten Bock, zogen ihnen die Hosen (also auch die Unterhose) ein Stück weit herunter und kleben den Freiwilligen, sehr zur Freude der Umstehenden, einen Päpper auf den oberen Teil des Allerwertesten und schoben noch eine Handvoll Körner hinterher.

Nette Gesichtsverzierungen mit Kohle

Nach den Gastgebern, zu denen auch die „Philharmoniker“ mit Martin Stöckel an der Spitze zählten, reihten sich die Zünfte und Laufgruppen ein.

Von so manch wüsten Hex‘ gab’s für die Kinder einen Schleck und kleine, nette Gesichtsverzierung per Kohlestift für die Erwachsenen. Besonders interessant die schrittweise Verwandlung meist weiblicher Teenager im Laufe so eines Umzugs. Am Ende waren die Kids meist nicht wiederzuerkennen.

Im Zigeunertäle steppte am Sonntagnachmittag selbst der Eisbär, und von der Gass ging‘s ungebremst in die dorfeigene Allzweckhalle, in der kräftig weitergefeiert wurde.